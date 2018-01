Noch wenige Startplätze für 6. Karlsruher Eisstockturnier

Wer sein Geschick auf dem Eis unter Beweis stellen möchte, kann sein vierköpfiges Team noch kurzfristig für das 6. Karlsruher Eisstockturnier, das am Donnerstag, 18. Januar um 18 Uhr auf der Stadtwerke Eiszeit vor dem Karlsruher Schloss ausgetragen wird, anmelden. Neben den einzigartigen Pokalen für die drei Bestplatzierten warten viele weitere tolle Preise auf die erfolgreichsten Teams.



In der Startgebühr von 50 Euro sind neben der Ausrüstung auch der Eintritt für die Eisbahn, eine Einführung sowie ein Gratis-Glühwein pro Person enthalten. Die Anmeldung zum Turnier erfolgt bis einschließlich Montag, 15. Januar online über http://bit.ly/AnmeldungEisstockturnier2018.



Weitere Informationen zur Stadtwerke Eiszeit gibt es unter www.stadtwerke-eiszeit.de. Dort können auch ganz bequem Eisstockbahnen gebucht werden. Reservierungen der Karl-Friedrich-Bar werden per Mail an karl-friedrich-bar@stadtwerke-eiszeit.de oder direkt vor Ort angenommen.

