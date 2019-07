Pressemitteilung BoxID: 761643 (Stadtmarketing Herne GmbH)

Noch rechtzeitig vor dem Beginn des Rummels sichern: Fahrpässe schonen den Kirmes-Geldbeutel

Je kürzer die Wartezeit auf den Start der Cranger Kirmes 2019 wird, desto knapper wird der Vorrat an Crangepässen, mit denen auf dem Volksfest am Rhein-Herne-Kanal alle Kirmesfreunde echtes Geld sparen können.



Während die 15.000 gedruckten Schlemmerpässe bereits kurz nach dem Verkaufsstart Ende Juni ausverkauft waren, ist der Fahrpass in fast allen Vorverkaufsstellen noch vorrätig. Dieser „Spar“-Pass kostet 15 Euro und verfügt über 20 Crangetaler (Wert: 20 Euro), mit denen an den über 50 Fahr-, Show- und Laufgeschäften, wie z. B. Achterbahn, Wildwasserbahn, Riesenrad, Autoscooter oder Kinderkarussell, bezahlt werden kann. Die Crangetaler nutzt der Kirmesbesucher wie Bargeld oder kombiniert sie mit dem Euro. Eine Barauszahlung ist nicht möglich, Wechselgeld wird vom Schausteller nicht ausgezahlt. Die Crangetaler sind ab Donnerstag (1. August) an allen Kirmestagen einlösbar – ausgenommen ist der Familientag am Mittwoch, 7. August. Ein weiterer Vorteil: Die Rückseite des Fahrpasses verspricht Freizeitvergnügen in Herne und Wanne-Eickel – mit Coupons und Gutscheinen für den Mondpalast von Wanne-Eickel, die Filmwelt Herne, das LAGO und das Wananas. Außerdem steckt im Fahrpass, wie im Schlemmerpass, auch das Familienangebot von „Steinmeister’s Bierpavillon“.



Von den 15.000 Fahrpässen sind bisher (Stand: 30. Juli) weit über zwei Drittel verkauft worden. Ihr Erwerb ist auch während der elf Kirmestage möglich. Allerdings nicht am Souvenir- und Infostand auf dem Festplatz, sondern in Herne/Wanne-Eickel nur hier: Ticketshop Stadtmarketing Herne GmbH, Kirchhofstr. 5, und BÜRGERlokal Wanne im WEZ, Hauptstraße 241. Informationen über die Verkaufsstellen außerhalb Hernes finden Sie hier: www.cranger-kirmes.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (