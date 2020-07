Pressemitteilung BoxID: 807771 (Stadtmarketing Halle (S.) GmbH)

"Im Sommer nach 8": Lauschig, launig-loungiges Sommererlebnis

Livemusik, Lesungen und Theatrales im Hof des Neuen Theaters auf der Kulturinsel

Ab Donnerstag, 6. bis Sonntag, 16. August 2020 lädt die Stadt Halle mit der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH zur Veranstaltungsreihe „Im Sommer ab 8“ über acht Tage, von Donnerstag bis Sonntag, in den lauschigen Hof des Neuen Theaters. Bei kühlen Getränken, leichten Snacks und in entspannter Atmosphäre werden immer ab 20:00 Uhr Livemusik, Lesungen und Theatrales geboten: vom Rio-Reiser Abend (Do., 6.08.20), über Chanson- und Swingmusik der 20er Jahre mit Karolina Trybala (Fr., 7.08.20), einem musikalischen Pop-, Rock- und Jazz-Abend mit Musicalsternchen Janko Danailow (aktuell im Berliner Frank Sinatra-Musical „That`s Life“ besetzt) am Sa., 8.08.20 oder dem live vertonten Chaplin-Stummfilm von „Salon Pernod“ (Fr., 14.08.20) und weiteren. Eine mit Sicherheit zwerchfellerschütternde Krimilesung bietet Peter Godazgar (So., 9.08.20). Mit Reinhard Straube und seinem beliebten Soloprogramm „Der fröhliche Hypochonder" schließt am So., 16.08.20 „Im Sommer nach 8“.



Karten für 8,00 / 5,00 Euro ermäßigt werden ab sofort und ausschließlich in Halles Tourist-Information, Marktplatz 13, 06108 Halle (Saale) verkauft. Der Kartenverkauf pro Vorstellung endet am jeweiligen Tag der Veranstaltung um 15:00 Uhr. Der Vorverkauf wird empfohlen. Restkarten gibt es an der Abendkasse.



Der Auftakt der Veranstaltungsreihe wurde 2019 mit "Am Händel nach 8" während der Händel-Festspiele auf Halles Marktplatz mit 3.300 BesucherInnen an sechs Veranstaltungsabenden gefeiert. In diesem Jahr lädt die Stadt Halle (Saale) und die Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH aufgrund der aktuellen Veranstaltungsbestimmungen zum späteren Zeitpunkt zu "Im Sommer nach 8" in den Hof des Neuen Theaters.



Programmübersicht:

Mehr Informationen: Siehe Seite 2 und www.halle-tourismus.de



Do., 6.08.2020, 20:00: Konzert Rio Reiser – „Der Traum ist aus“

Fr., 7.08.2020, 20:00 : Karolina Trybala - „Hotel de Pologne“

Sa., 8.08.2020, 20:00: „Moments of Love” mit Janko and Anastasia

So., 9.08 2020, 20:00: Lesung mit dem halleschen Schriftsteller Peter Godazgar

Do., 13.08.2020, 20:00: Anton Masie und Herr Gottwald „jetzt erst brecht.“

Fr., 14.08.2020, 20:00: Charlie Chaplins "The Circus" - Stummfilm live vertont von „Salon Pernod“

Sa., 15.08.2020, 20:00: Konzert „Viertelpoet mit Verstärkung“

So., 16.08.2020, 20:00: Der fröhliche Hypochonder mit Reinhard Straube



Kartenverkauf:

Tourist-Information Halle (Saale), Marktplatz 13, 06108 Halle (Saale), Tel.: 03 45-122 99 84

E-Mail: touristinfo@stadtmarketing-halle.de / www.halle-tourismus.de

Mo.- Fr.: 9:30 -18:00 Uhr; Sa.: 10:00-16:00 Uhr; So.: 11:00-15:00 Uhr, feiertags geschlossen



„Im Sommer Nach 8“, Hof des Neuen Theaters, Beginn: 20:00 Uhr, Einlass: 19:00 Uhr

Tickets im Vorverkauf in der Tourist-Information Halle (Saale) für 8,00 / 5,00 Euro ermäßigt



6.8.2020, 20:00: Konzert Rio Reiser – „Der Traum ist aus“

Literatur und Musik! Der 1996 gestorbene Rio Reiser gilt als einer der größten Poeten der deutschen Rockmusik. Ein Abend mit der Band „Preliminary Injunction“ und den Schauspielern Daniela Schober, Lena Zipp und Andreas Range.



7.8.2020, 20:00: Karolina Trybala – „Hotel de Pologne“

Chansons, Couplets, Swing und osteuropäische Volkslieder aus den Salons und Kabaretts der 1920er Jahre von Lemberg, Warschau, Berlin bis Paris, gesungen auf Polnisch, Deutsch, Französisch und Jiddisch.



8.8.2020, 20:00: „Moments of Love” mit Janko and Anastasia

Erleben Sie eine Auswahl von bekannten Songs aus dem Pop/Rock und Jazz in einem akustischen Gewand – gute Musik mit viel Herz.



9.8 2020, 20:00: Lesung mit dem halleschen Schriftsteller Peter Godazgar

Der Wahnsinn geht weiter – hat aber immer noch keine Methode: Im neuen Kurzkrimi-Band des deutschen Comedy-Crime-Meisters geben sich vollpfostige Gauner, Möchtegern-Killer und treudoofe Ex-Knackis die Klinke in die Hand. Godazgars Kabarett-Lesungen sind zwerchfellerschütternde Veranstaltungen – versprochen!



13.08.2020, 20:00: Anton Masie und Herr Gottwald „jetzt erst brecht.“

Es gab eine gewisse Ehrfurcht vor Brecht und seinen berühmten Komponisten. Aber: ...weniger ist mehr. Anton Masie (Gesang) und Herr Gottwald (Gitarre) reduzieren sich auf die Möglichkeiten der Stimme, die verschiedenen Spielarten der Gitarre, bereichern das Ganze mit theatralen Mitteln.



14.8.2020, 20:00: Charlie Chaplins "The Circus" – Stummfilm live vertont von „Salon Pernod“

Livemusik für den Film mit eigenen Kompositionen für von „Salon Pernod“ und Bearbeitungen der Filmmusik von Nino Rota. Thomas Wittenbecher: Akkordeon, Patrick Zörner: Gitarre



15.8.2020, 20:00: Konzert Viertelpoet mit Verstärkung

Die hallesche Band hat es sich zur Aufgabe gemacht, Streiflichter des Lebens in rockig-folkigem Sound mit deutschen Texten zu thematisieren. Das Ergebnis sind sowohl rockig-freche als auch liedhaft-lyrische Songs, deren musikalische Bandbreite von Rock über Folk bis zum Liedermachergenre reicht.



16.08.2020, 20:00: Der fröhliche Hypochonder mit Reinhard Straube

Dass Krankheiten auch höchst unterhaltsame Folgen haben können und dass Lachen zu Recht traditionell die beste Medizin ist, demonstriert Schauspieler Reinhard Straube schon seit mehreren Jahren in seinem erfolgreichen Soloprogramm.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (