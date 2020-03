Pressemitteilung BoxID: 789954 (Stadtentwässerungsbetriebe Köln)

StEB Köln sanieren Kanal in Köln Neustadt/Süd

Es gehört zu den wesentlichen Aufgaben der StEB Köln, die bestehende Infrastruktur der Abwasserkanäle stetig zu prüfen und instand zu halten.



Aus baulichem Grund muss ein vorhandener Mischwasserkanal am Ubierring in der Neustadt/Süd in Höhe der Hausnummer 47 bis 61 a in Fahrtrichtung Chlodwigplatz sowie in Höhe der Hausnummer 48 bis 58 in Fahrtrichtung Agrippinaufer saniert werden. Diese Maßnahme, die in enger Abstimmung mit dem Amt für Verkehrsmanagement der Stadt Köln erfolgt, wird in grabenloser Bauweise durchgeführt.



Die Baustelle wird am 12. März 2020 um 9 Uhr eingerichtet und am 17. März 2020 um 15 Uhr abgeschlossen. Lediglich am Schachteinstieg entsteht eine Baustelle, für die einige Parkplätze gesperrt werden müssen. Diese werden schnellstmöglich wieder freigegeben. Für Sie entstehen im Berufsverkehr keine Verkehrseinschränkungen bzw. Behinderungen. Der Durchgangsverkehr wird einspurig aufrechterhalten, Zufahrtsmöglichkeiten werden offen gehalten. Der Anliegerverkehr wird während der gesamten Bauzeit an der Baustelle vorbeigeleitet.



Im Bereich Agrippinaufer wird eine von zwei Abbiegespuren in Fahrtrichtung Chlodwigplatz gesperrt. Zufahrten für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge werden aufrechterhalten und gewährleistet.



Für Beeinträchtigungen durch diese Baumaßnahme und die möglicherweise auftretenden Verkehrsbeeinträchtigungen bitten die StEB Köln um Verständnis. Durch diese notwendige Maßnahme stellen wir die weitere uneingeschränkte Funktionstüchtigkeit des Kanals sicher und tragen somit zum Schutz der Umwelt bei.



Unmittelbare Anwohner werden über Postwurfsendungen zeitnah informiert.

