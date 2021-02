Die StEB Köln prüfen stetig die bestehende Infrastruktur der Abwasserkanäle und halten sie instand. In der Dürener Straße an der Kreuzung mit der Falkenburgstraße in Köln-Lindenthal wird ein vorhandener Mischwasserkanal aus baulichem Grund saniert. Die Bauarbeiten werden in grabenloser Bauweise durchgeführt. Mit dieser notwendigen Maßnahme stellen die StEB Köln die weitere uneingeschränkte Funktionstüchtigkeit des Kanals sicher.



Die Baustelle wird am 24.02.2021 eingerichtet und am 08.03.2021 abgeschlossen. Die Arbeiten werden an Werktagen zwischen 9 und 15 Uhr durchgeführt. Im Berufsverkehr entstehen keine Einschränkungen, die Maßnahme wird in Bauabschnitten ausgeführt.



In der Dürener Straße wird am 24.02.2021 zwischen 9 und 15 Uhr eine Baustelle eingerichtet. Es fällt stadteinwärts eine Fahrspur von zweien weg. Das Abbiegen von der Dürener Straße in die Falkenburgstraße ist kurzzeitig nicht möglich. Die Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten für die Anwohner und den Lieferverkehr werden bis zur Baustelle aufrechterhalten, die eingeschränkte Verkehrsführung wird rechtzeitig ausgeschildert. Der kurzzeitig gesperrte Straßenabschnitt inklusive der Parkplätze wird so schnell wie möglich wieder freigegeben.



Die übrigen Arbeiten werden von der Falkenburgstraße aus durchgeführt. In der Falkenburgstraße entsteht am Schachteinstieg eine Baustelle, für die einige Parkplätze gesperrt werden müssen. Diese werden schnellstmöglich wieder freigegeben. Der Anliegerverkehr wird während der gesamten Bauzeit an der Baustelle vorbeigeleitet. Zufahrten für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge werden aufrechterhalten und gewährleistet.



Für die Beeinträchtigung durch diese Baumaßnahme und die möglicherweise auftretenden Verkehrsbehinderungen bitten die StEB Köln um Verständnis.



Die Maßnahme erfolgt in enger Abstimmung mit dem Amt für Verkehrsmanagement der Stadt Köln. Unmittelbare Anwohner werden über Postwurfsendungen informiert.

