Die Opernwelt blickt nach Atzenbrugg

Komponistin Johanna Doderer, Josef E. Köpplinger, Intendant des Staatstheaters am Gärtnerplatz München, und Sänger Daniel Prohaska gaben im Rahmen einer exklusiven Österreich-Präsentation Einblick in die Entstehung und Hintergründe der Oper »Schuberts Reise nach Atzenbrugg«. Die Welturaufführung der Oper findet am 23. April 2020 in München statt.



Als »Weltsensation« bezeichnete Martin Lammerhuber die Oper »Schuberts Reise nach Atzenbrugg«, die gestern im Rahmen einer exklusiven Österreich-Präsentation im Schloss Atzenbrugg bei Wien vorgestellt wurde. »Denn welche Ortschaft kann von sich sagen, Namensgeber für eine Oper zu sein?«, so der Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich.



Dementsprechend groß war das Interesse von Landeshauptmann a. D. und Kultur.Region.Niederösterreich-Aufsichtsratsvorsitzender Erwin Pröll, Atzenbruggs Bürgermeisterin Beate Jilch, Hermann Dikowitsch, Leiter der Abteilung Kunst & Kultur im Land NÖ sowie Atzenbrugger Bürgern, aus erster Hand mehr über die Oper zu erfahren. Komponistin Johanna Doderer, Josef E. Köpplinger, Intendant des Staatstheaters am Gärtnerplatz München, und Sänger und Franz Schubert-Darsteller Daniel Prohaska gaben Einblicke in Entstehung und Inhalt des Werkes.



Nach der Oper »Liliom« ist »Schuberts Reise nach Atzenbrugg« die bereits zweite Zusammenarbeit von Doderer, Köpplinger und Prohaska, die im Rahmen der Präsentation alle drei ihre Verbundenheit zu Niederösterreich – Köpplinger ist gebürtiger Niederösterreicher und wuchs in Bruck an der Leitha auf – sowie zu Peter Turrini beschrieben. Der ebenso wie Doderer Wahlniederösterreicher und berühmte Dichter verfasste das Libretto zur neuen Oper, »in der Schubert mit seiner Entourage aus dem Gestank einer Großstadt aufs Land reist«, wie es Köpplinger formulierte. Mit dabei ist die Baumeistertochter Josepha von Weisborn, in die der junge Komponist unsterblich verliebt ist. Im Gegensatz zum »schönen Franz« von Tassié ist er aber unfähig, ihr gegenüber seine Gefühle zu offenbaren.



Dieser Zwiespalt zwischen den Melodien Schuberts und seiner Sprachlosigkeit, wenn es um die Liebe geht, wird auch musikalisch aufgegriffen. Die Musik zur neuen Oper wird dabei in drei Spielarten erklingen: »Musik von Schubert selbst, Musik inspiriert von Schubert und dann meine eigene Musik«, so Doderer, die das Auftragswerk für das Staatstheater am Gärtnerplatz München als »eine Oper über Schubert mit Schubert« bezeichnet.



Teil der Oper, die am 23. April 2020 in München uraufgeführt wird, werden somit u.a. die Atzenbrugger Tänze sein, die Schubert im Jahr 1821 komponierte. In den Jahren 1820 bis 1823 verbrachte der Komponist gemeinsam mit seinem Freundeskreis nachweislich die Sommermonate in Atzenbrugg. Das Schloss bot somit gemeinsam mit dem Schubertmuseum und dem Schuberthäuschen, in das sich Schubert bei seinen Aufenthalten in Atzenbrugg zum Komponieren zurückzog, die stimmige Kulisse für die Präsentation der Oper.



Anlässlich des 200. Geburtstages Franz Schuberts am 14. Dezember 1997 wurde das Kulturjuwel im Tullnerfeld revitalisiert. Seither ist es eine wichtige Wirkungsstätte für die regionale Kulturarbeit der Kultur.Region.Niederösterreich, wo etwa das heutige Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich im Jahr 2000 seine Arbeit aufnahm. »Der Geist und die künstlerische Schaffenskraft Franz Schuberts und seiner Freunde sind in Atzenbrugg nach wie vor spürbar«, so Lammerhuber im Rahmen der Präsentation.



Zur Oper

Nach der erfolgreichen Uraufführung ihrer Oper »Liliom« hat Johanna Doderer im Auftrag des Staatstheaters am Gärtnerplatz München mit »Schuberts Reise nach Atzenbrugg« ein neues Werk für die Bühne komponiert. Gemeinsam mit dem Dichter Peter Turrini ist ein zartes, sinnliches Werk über ein Künstlerdasein entstanden – heiter, abgründig und im Schubert’schen Sinne melancholisch.



Die Uraufführung findet am 23. April 2020 statt.

Geplante Erscheinung des Librettos im Suhrkamp Verlag am 16. Dezember 2019.



Musikalische Leitung: Michael Brandstätter

Regie: Josef E. Köpplinger

Choreografie: Karl Alfred Schreiner

Bühne und Kostüme: Rainer Sinell

Licht: Wieland Müller-Haslinger

Dramaturgie: Fedora Wesseler



Besetzung:

Franz Schubert: Daniel Prohaska

Josepha von Weisborn: Sophie Mitterhuber

Franz von Tassié: Alexandros Tsilogiannis

Leopold Kupelwieser: Mathias Hausmann

Caroline Helmer: Anna-Katharina Tonauer

Nepomuk Feder: Daniel Gutmann

Johann Michael Vogl: Timos Sirlantzis

Louise Lautner: Ilia Staple

Dorothea Tumpel: Florine Schnitzel

Theodor Schubert, Vater von Franz: Holger Ohlmann



Chor und Kinderchor des Staatstheaters am Gärtnerplatz

Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz



Tickets sind ab 23. Januar 2020 erhältlich unter Tel 089 2185 1960 oder www.gaertnerplatztheater.de

