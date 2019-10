Pressemitteilung BoxID: 770265 (Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH & Co. KG)

Gewebte Geschichte(n): Besonderer Rundgang am Sonntag

Schloss Bruchsal

Mit den größten Schätzen in der wiedereingerichteten Beletage des Schlosses, mit den seidenen Wandteppichen und ihrer Geschichte, befasst sich die Führung „Gewebte Geschichte(n)“am 13. Oktober um 15 Uhr. Für die Sonderführung ist eine telefonische Anmeldung unter Tel. (0)62 21. 6 58 88 15 erforderlich.



GEWEBTE GESCHICHTE(N)



Glanzstücke in jedem Schloss sind die wertvollen Tapisserien – und in der Beletage von Schloss Bruchsal hängt eine ganz besonders kostbare Sammlung dieser Bilder aus Seide. Die großen Wandteppiche mit mythologischen, biblischen und exotischen Motiven stammen aus weltberühmten Werkstätten in Flandern und Frankreich. Der Rundgang am 13. Oktober um 15.00 Uhr durch die wiedereingerichteten Räume der Beletage gibt einen Einblick in die faszinierende Kunstgattung und hilft, ihre Themen und Motive zu erkennen.



Service



Sonntag, 13.10.2019, 15.00 Uhr



Gewebte Geschichte(n)



Die Tapisserien im Schloss Bruchsal



Sonderführung mit Katharina Rohne M. A. oder Ute Adler



PREIS



Erwachsene 12,00 €, ermäßigt 6,00 €, Familien 30,00 €



DAUER



2 Stunden



INFORMATION UND ANMELDUNG



Telefonische Anmeldung erforderlich beim Service Center Schloss Bruchsal



Telefon +49(0)62 21. 6 58 88 15



service@schloss-bruchsal.de



TREFFPUNKT UND KARTENVERKAUF



Infozentrum / Schlosskasse



Schloss Bruchsal



76646 Bruchsal



Telefon +49(0)72 51. 74 - 26 61



info@schloss-bruchsal.de



www.schloss-bruchsal.de

