42 Jahre im Dienst der kurpfälzischen Monumente

Verabschiedung Harry Filsinger in Schloss Mannheim

Harry Filsinger, langjähriger Leiter der Schlossverwaltung, geht in den verdienten Ruhestand. Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, verabschiedet ihn am 23. Januar in Schloss Mannheim, seinem letzten Wirkungsort. Seit 2011 war er das Gesicht der Schlossverwaltung Mannheim. In seiner Würdigung erklärte Geschäftsführer Michael Hörrmann: „Harry Filsinger kann insgesamt auf 42 Dienstjahre zurückblicken – und er hat ganz entscheidend die Entwicklung der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg von Beginn an geprägt.“



Von Beginn an bei den Staatlichen Schlössern und Gärten



Harry Filsinger, 1956 geboren, ist ein bekennender Kurpfälzer: Er ist in der Region geboren, aufgewachsen und er hat sein ganzes Berufsleben nicht nur in der Kurpfalz gearbeitet, sondern sich kurpfälzischen Themen gewidmet. Nach dem Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung begann er seine berufliche Tätigkeit 1982 beim Staatlichen Liegenschaftsamt in Heidelberg. Gleich mit der Gründung der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg kam er 1987 zu der neuen Organisation, deren Ziel es war, den kulturhistorischen Grundbesitz des Landes anders und effizienter als bisher zu betreuen und ihn touristisch und besucherorientiert auszurichten. Harry Filsinger wurde zu einem der Pioniere der neuen Verwaltungsstruktur.



STart mit Heidelberg und Dilsberg

Die erste Aufgabe: die Entwicklung der Schlossverwaltung in Schloss Heidelberg, zuständig auch für die Festungsruine Dilsberg. 1993 zog es ihn zurück in das Staatliche Liegenschaftsamt Heidelberg, wo er unter anderem zuständig war für ein Pilotprojekt zur Modernisierung der Verwaltung: Kosten-/Leistungsrechnung und eines modernen Verwaltungsmanagements. Das Beispiel, an dem das Projekt durchgeführt wurde, waren Schloss und Schlossgarten Schwetzingen. Die Einführung elektronischer Kassensysteme in Monumenten des Landes war eine weitere Aufgabe. Schließlich zog es Harry Filsinger wieder zurück zu den Staatlichen Schlössern und Gärten: 2002 übernahm er die Leitung der Schlossverwaltung Schwetzingen. 2011 schließlich wurde Schloss Mannheim die nächste Station: Das Barockschloss, 2010 nach der Sanierung mit großen Museumsbereichen neu wiedereröffnet, wurde zu Filsingers Aufgabe für die nächsten neun Jahre. Dabei war das Management des Veranstaltungsbetriebs im Ehrenhof, eine der beliebtesten Flächen der Quadratestadt für große Events, ein wichtiger Arbeitsbereich.



42 Dienstjahre in der Kurpfalz

Auf 42 Dienstjahre kann der Schlossmanager zurückblicken, wenn er am mit Ablauf des 31. Januars 2020 in den Ruhestand geht. Der Vater von drei erwachsenen Kindern freut sich darauf, „von der Betreiberseite in das Lager der Besucher und Touristen zu wechseln“. Er freut sich auf den „neuen Lebensabschnitt mit neuen Herausforderungen“. Allerdings, so Filsinger: „Nicht auf die kommende Ruhe, sondern insbesondere auf die gewonnene Zeit, die mittlerweile sehr kostbar geworden ist, Zeit für Eigenes und eine gewisse Unabhängigkeit.“ Und er ist dankbar: „In der Region geboren und als überzeugter Kurpfälzer habe ich mehr als 40 Jahre meines beruflichen Schaffens dieser schönen Gegend und seinen herausragenden historischen Monumenten in Heidelberg, Schwetzingen und Mannheim widmen dürfen.“



www.schloss-mannheim.de



www.schloesser-und-gaerten.de

