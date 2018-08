Vom fürstlichen Garten zur Oase in der Stadt. Führung am Sonntag, 2. September

Ein Garten mit einer drei Jahrhunderte langen Tradition: Von der fürstlichen Lust an exotischen Pflanzen über die eleganten Glashäuser des 19. Jahrhunderts bis zur heutigen grünen Oase mitten in der Großstadt reicht die Geschichte des Botanischen Gartens in Karlsruhe. Bei einem besonderen Rundgang am 2. September erleben die Gäste den Garten und seine Pflanzen im Freien und in den Gewächshäusern. Für die Sonderführung ist eine telefonische Anmeldung unter Tel. +49(0)62 21. 6 58 88 15 erforderlich.



Lange Tradition des Gartens



Die Tradition des Botanischen Gartens ist so alt wie die Stadt selbst: Stadtgründer Markgraf Karl Wilhelm war ein leidenschaftlicher Pflanzensammler und der Schlossgarten zu seinem neuen Residenzschloss verfügte über genug Glashäuser, um die empfindlichen Exoten durch die rauen mitteleuropäischen Winter zu bekommen. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erhielt der Botanische Garten seinen heutigen Ort. Das Markgrafenpaar Karl Friedrich und Karoline Luise war naturwissenschaftlich und botanisch hochinteressiert: Der Garten erblühte. Die eleganten Pflanzenschauhäuser von Heinrich Hübsch kamen ab 1853 hinzu; die Glasarchitektur im markanten Halbkreis gibt dem Botanischen Garten heute noch seinen besonderen Charakter.



DIE GRÜNE OASE IN DER STADT



Nach dem Zweiten Weltkrieg veränderte sich der Garten, auch durch die Anlagen der Bundesgartenschau 1967. Längst ist der Botanische Garten zu einer besonderen grünen Oase mitten in der Großstadt geworden. Drei Jahrhunderte Geschichte spiegeln sich nicht nur in seiner Anlage, sondern auch in den Pflanzen: Alte Bäume, oft von exotischer Herkunft, prägen das Freigelände. Der Rundgang am Sonntag, 2. September, um 14.30 Uhr, besucht die Glashäuser und die Freiflächen: eine Entdeckungstour zu den Spuren einer Gartengeschichte über viele Generationen.



Service und Information

Sonntag, 2.September 2018, 14.30 Uhr

Die grüne Oase in der Stadt

Der Botanische Garten beim Schloss

Sonderführung mit Thomas Huber, Günter Seibert oder Helene Seifert M. A.



PREIS

Erwachsene 9,00 €, Ermäßigte 4,50 €, Familien 22,50 €



INFORMATION UND ANMELDUNG

Telefonische Anmeldung erforderlich beim Service Center

Telefon +49(0)62 21. 6 58 88 15

service@schloss-bruchsal.de



TREFFPUNKT UND KARTENVERKAUF

Kasse im Hofgärtnerhaus

Hans-Thoma-Straße 6

76131 Karlsruhe



www.botanischer-garten-karlsruhe.de

www.schloesser-und-gaerten.de

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

