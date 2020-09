Seit 2018 befindet sich die Schenkung Sammlung Hoffmann in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). Einer ihrer Leitgedanken ist es, die Kraft zeitgenössischer Kunst als Impulsgeberin für epochen-, kultur- und regionenübergreifende Diskurse freizulegen. Die „Ortsgespräche“ sind Teil ihres Jahresprogrammes 2020 und ergänzen die zahlreichen Aktivitäten der SKD auch außerhalb der Ballungszentren Sachsens. Mit den „Ortsgesprächen“ möchte die Schenkung Sammlung Hoffmann auch über den Stadtraum hinaus sichtbar und für Kulturschaffende außerhalb der großen musealen Netzwerke nutzbar werden.



An vier Ausstellungsorten im ländlichen Raum werden lokale Künstler*innen zu einem offenen Dialog mit einem Werk aus dem Schenkungsbestand eingeladen. Im Kunstverein Meißen, dem Offspace Kaisitz, der Kunstinitiative „Im Friese“ in Kirschau und dem Kunstverein Freunde Aktueller Kunst in Zwickau werden Werke von Isa Genzken, Mathilde ter Heijne, Felix Gonzáles-Torres und Pipilotti Rist zu Ausgangspunkten solcher „Ortsgespräche“. In neuen Arbeiten unterschiedlichster Medien reagieren die Künstler*innen auf das zur Diskussion gestellte Werk. Mal bildet das Thema, mal die Form und mal der Kontext den Bogenschlag.



in Meißen

Kunstverein Meißen, 5.09.-10.10.2020

Ortsgespräche mit Weltempfänger

Werke aus der Schenkung: Isa Genzken, Weltempfänger, 1991

Künstler*innen: Svea Duwe, Antje Guske, Wiebke Herrmann, André Tempel, Silvio Zesch



in Kaisitz

Offspace Kaisitz, 26./27.09.2020

TRANSITIONS. Hinübergehen

Werk aus der Schenkung: Mathilde Ter Heijne, Lament, Song For Transitions, 2014 (Video)

Künstler*innen: Hermann Grüneberg, Susanne Hopmann, Lucy König, Angelika Waniek, Susann Weisshaar



in Kirschau

Kunstinitiative „Im Friese“ e.V, Kirschau, 18.10.-6.12.2020

Erinnerung schmeckt süß

Werk aus der Schenkung: Felix González-Torres, Untitled (Placebo-Landscape-for Roni), 1993 (Installation)

Künstler*innen: Ondine Frochaux, Jörg Seifert, Kathrin Christoph, Sandro Porcu, Jo Zipfel



in Zwickau

Kunstverein Freunde Aktueller Kunst e.V., 27.11.2020 - 29.1.2021

... kommt auf den Tisch. Fünf Künstler*innen antworten Pipilotti Rist.

Werk aus der Schenkung: Pipilotti Rist, Emily, I'm Gonna Write Your Name High on the Silverscreen, 1996/98

Künstler*innen: Harry Hachmeister, Oliver Kossack, Osmar Osten, Ekkehard Tischendorf, Louise Walleneit



Mehr zur Initiative erfahren Sie unter www.skd.museum/ortsgespraeche.

