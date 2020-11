Lichtblick für Kinder und Jugendliche - Lucas und Martijn Theisen finden kreative Ansätze in der Pandemie: "@Home - Alleine sind wir (doch) gemeinsam stark" - Jugendliche Mitstreiter für Musikfilm-Projekt gesucht



„In Zeiten wie diesen, ist es umso wichtiger, Kindern und Jugendlichen eine Perspektive zu bieten und ein Stück Freude in den Alltag zu bringen“, sind sich Lucas und Martijn Theisen einig.



In vielen Schulen und Jugendzentren von Düsseldorf über Köln und Frechen bis in die Eifel ist die gemeinnützige Organisation „Spotlight Experience gUG“ mit den beiden Machern Lucas und Martijn Theisen mittlerweile eine Institution. In zahlreichen Projekten erarbeiten die Beiden, oft unterstützt durch ein professionelles Künstlerteam, mit den Jugendlichen gemeinsam die unterschiedlichsten kreativen Projekte, Musiktheaterstücke sowie Kurzfilme und bringen „ihre“ Schützlinge mit großem Erfolg auf die Bühne.



Bei der Arbeit mit den jungen Leuten sollen deren Gedanken, Probleme, Erfahrungen und Gefühle einfließen und in einer von Teilnehmer*innen und Künstler*innen gemeinsam entwickelten Geschichte in besonderen Momenten erlebbar werden. Oftmals auf einer großen Bühne. In Zeiten von Covid 19 ist allerdings weitere Kreativität gefragt:



Ziel des von Lucas und Martijn Theisen neu entwickelten Musikfilm-Projekts mit dem Titel „@Home – Alleine sind wir (doch) gemeinsam stark“ ist es, diese Aussage erlebbar werden zu lassen. Die Kinder und Jugendlichen werden dabei unterstützt, mit der derzeitigen Pandemiesituation umgehen zu lernen, zukünftig außergewöhnlichen Situationen aktiv begegnen zu können und die notwendige Resilienz zu stärken bzw. zu entwickeln. Es handelt sich um ein „Drei-Städteprojekt“, an dem junge Menschen aus Köln, Grefrath und Frechen teilnehmen können. In den drei Städten werden die Teilnehmer*innen an Hand von eigenen Erlebnissen an selbstkreierten Tanzchoreographien, musikalischen Interpretationen und Texten an ihrem eigenen Videoclip, Song und Hörspiel arbeiten.



Die erarbeiteten Parts werden später final zu einem Film zusammengefügt. Filmpremiere ist dann ende Sommer 2021 im Linden Theater Frechen“, erläutert Lucas Theisen und hofft, dass sich die Pandemiesituation dann etwas entspannt hat.



„Besonders spannend an diesem Projekt ist, dass wir zu Anfang einen digitalen Projektstart hinlegen uns gegenseitig aber erst im Laufe des Projektes „Live und in Farbe kennenlernen“, erläutert Lucas Theisen, der Projektleiter.



Bei soviel Blick für die Themen, Ängste und Nöte von Kindern und Jugendlichen ist es nur folgerichtig, dass die gemeinnützige Spotlight Experience gUG im September 2020 vom Jugendhilfeausschuss der Stadt Frechen die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe erhalten hat. Für die beiden Theisens ist es eine Ehre.



Die Projektlaufzeit ist von Mitte Dezember 2020 bis Ende September 2021. Interessierte Jugendliche der Städte Köln, Grefrath und Frechen zwischen 12-16 Jahren können sich gerne ab sofort über E-Mail (info@spotlight-experience.com) bewerben. Es gibt nur wenige freie Plätze.



Für Fragen sind Lucas und Martijn Theisen auch telefonisch unter 02234/6804882 zu erreichen.

(lifePR) (