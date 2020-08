Pressemitteilung BoxID: 810672 (SPORTFIVE)

SPORTFIVE präsentiert neues Management Team für Deutschland mit Hendrik Schiphorst als Geschäftsführer

Die Sportbusinessagentur SPORTFIVE hat mit dem heutigen Tag ein neues Management Team für Deutschland etabliert. Hendrik Schiphorst bildet als Geschäftsführer von SPORTFIVE in Deutschland die Spitze eines Führungsteams, das mit Vivi Dimitriadou und Olaf Bauer ergänzt wird. Das Management Team übernimmt die Verantwortungen von Philipp Hasenbein und Robert Müller von Vultejus, die in das globale Management aufgerückt waren.



Hendrik Schiphorst ist neuer Geschäftsführer von SPORTFIVE in Deutschland. Der 46-jährige ist bereits seit 1998 in verschiedenen Positionen im Unternehmen und hat in den letzten Jahren das Rechtehalter-Management in der Organisation geprägt. Er bildet mit Vivi Dimitriadou und Olaf Bauer das neue Management Team (beide Mitglieder der Geschäftsleitung) für Deutschland. Ronald Brands ergänzt, wie bereits in der Vergangenheit, als CFO das Führungsteam. SPORTFIVE richtet sich zukünftig deutschlandweit konsequent entlang der drei Kern-Kundengruppen Brands, Rechtehalter und People (interne Mitarbeiter) aus.



Mit ihren Expertisen in diesen Bereichen fördern Schiphorst, Dimitriadou und Bauer die Weiterentwicklung des Standorts Deutschland, der mit seiner Diversität und Umsatzgröße essentieller Eckpfeiler im Portfolio der globalen SPORTFIVE Organisation ist. Mit dem Fußball als kerngebende DNA, den Sportarten Handball, Wintersport und Esports als ein aus Deutschland entwickelter wichtiger Geschäftsbereich, wird SPORTFIVE weiter wachsen und internationalisiert.



Als Gesamtverantwortlicher wird Hendrik Schiphorst, gemeinsam mit Dimitriadou und Bauer die Strategie weiterentwickeln und die Organisation steuern. Darüber hinaus wird er die Entwicklung des Sales-Bereichs und den Ausbau des Rechtehalter-Managements hauptverantwortlich vorantreiben, um als datengetriebenste Agentur im Sport, Brands relevante Inhalte zum richtigen Zeitpunkt und Mehrwerte des Sponsorings aufzuzeigen. Vivi Dimitriadou wird die Verantwortung für das Change & Integration Management übernehmen und treibt die Weiterentwicklung der People-Centric-Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität voran. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Brands, ist Olaf Bauer gesamtverantwortlich für das Beratungs- und Aktivierungsgeschäft sowie die vertriebsunterstützenden Services.



Hendrik Schiphorst sagt: „Ich freue mich auf die erweiterte Aufgabe und weiß die ergänzenden Kompetenzen von Vivi Dimitriadou und Olaf Bauer an meiner Seite zu schätzen. Gemeinsam haben wir eine ambitionierte wie realistische Agenda für die kommenden Jahre entwickelt, die wir ab sofort umsetzen werden. Den One Team-Gedanken und die Digitalisierung unserer Prozesse über alle Standorte in Deutschland hinweg zu etablieren steht dabei im Fokus, um die größtmögliche Kraft für die Wertschöpfung unserer Agentur zu initiieren. Es motiviert uns als neues Management Team, den Weg unserer Vorgänger weiter entwickeln zu dürfen.“



Philipp Hasenbein, COO bei SPORTFIVE, ergänzt: „Mit Hendrik Schiphorst, Vivi Dimitriadou, und Olaf Bauer haben wir eine ideale Besetzung für das Management Team in Deutschland gefunden. Sie decken mit ihrer jeweiligen Expertise nicht nur die definierten strategischen Handlungsfelder im besten Sinne ab, sondern stehen für einen transparenten und authentischen Führungsstil, der mithilfe ihrer konsequenten Herangehensweise SPORTFIVE weiterentwickeln wird. Mit dieser Besetzung bilden wir die gesamte Wertschöpfungskette des Sportmarketing, von Consulting über Sales bis zur Activation, ab. Ich freue mich auch in Zukunft eng mit den deutschen Kollegen in einer neuen Funktion zusammenzuarbeiten.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (