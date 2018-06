Deutschlands höchstes TV-Studio - exklusive Location-Partnerschaft mit der Marke O2: SPORT1 präsentiert tägliches News-Format "WM Aktuell" ab heute live aus dem O2 Tower in München

Crossmediale Inszenierung der Marke O2 und ihres Tarifs O2 Free über alle SPORT1 Plattformen

Premiere von „WM Aktuell“ aus dem O2 Tower in München heute ab 11:00 Uhr live auf SPORT1





So spektakulär erlebten Fußballfans die News rund um eine Fußball-Weltmeisterschaft selten zuvor: Vom Start der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ am 14. Juni bis zum Finale am 15. Juli sendet SPORT1 sein News-Format „WM Aktuell“ täglich live aus dem 35. Stockwerk des Münchner O2 Towers – zur WM das höchste TV-Studio Deutschlands. Für die Umsetzung dieses einzigartigen und crossmedialen Markenauftritts zur Fußball-WM haben SPORT1 MEDIA und Telefónica Deutschland eine umfangreiche Kooperation geschlossen.



Die Partnerschaft von SPORT1 MEDIA und Telefónica Deutschland sorgt inklusive der Location-Marketing-Maßnahmen für eine außergewöhnliche Inszenierung der Marke O2 über alle Plattformen. Die tägliche Live-Sendung „WM Aktuell“ auf SPORT1 bietet den TV-Zuschauern mit dem Studio auf über 130 Metern Höhe ein spektakuläres Skyline-Panorama vom Münchner Olympiapark bis zur Allianz Arena und damit ein echtes optisches Highlight. Die Marke O2 ist dabei nicht nur exklusiver Location-Partner, sondern auch Premium-Partner der Sendung. Schon im „WM Aktuell“-Trailer ist der 146 Meter hohe Turm mit seinem prominenten O2 Logo zu sehen. Während der Sendung wird das Logo im Newsticker eingebunden und in den Social-Media-Kanälen von SPORT1 prominent platziert. Darüber hinaus präsentiert die Marke O2 mit ihrem Tarif O2 Free die Sendungsrubrik „Frei aufgespielt“ und unterstreicht damit die Positionierung von O2.



Patrick Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 Media GmbH: „Mit diesem umfassenden Vermarktungskonzept bieten wir Telefónica und ihrer Marke O2 direkt vor Ort eine maßgeschneiderte Lösung für ihren nachhaltigen Markenauftritt. Mit der 360°-Inszenierung zur WM wird on-air und on-ground ein Erlebnis mit emotionaler Strahlkraft geschaffen, das für Aufmerksamkeit sorgt, beeindruckt und im Gedächtnis bleibt.“



Sabine Kloos, Director Brand & Marketing Communications bei Telefónica Deutschland: „Wir freuen uns über die einmalige Gelegenheit, die uns die Partnerschaft mit SPORT1 bietet: Wir inszenieren unsere Kernmarke O2 prominent und vor großer Zielgruppe bei einem der wichtigsten und emotionalsten Sportereignisse des Jahres. Gleichzeitig können wir auch unsere Mitarbeiter in den Genuss der Medienkooperation kommen lassen, indem wir für die Live-Ausstrahlung der Sendung ‚WM Aktuell‘ unsere Münchner Firmenzentrale, den O2 Tower, nutzen.“



„WM Aktuell“: Die tägliche News-Sendung live aus dem O2 Tower in München



Aktuell, kompakt und mit allen Infos aus Russland: „WM Aktuell“ informiert die Fußballfans vor und während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ in insgesamt 39 Sendungen vom 4. Juni bis zum 15. Juli umfassend über das größte Sportereignis des Jahres – bis 13. Juni live aus Ismaning, ab 14. Juni zum WM-Start live aus dem Münchner O2 Tower. In der täglichen News-Sendung präsentiert das Moderatoren-Team um Oliver Schwesinger, Nele Schenker und Ruth Hofmann aktuelle Nachrichten, Interviews und Hintergrundberichte rund um die FIFA WM 2018™ und insbesondere zur deutschen Nationalmannschaft. Der Draht ins deutsche WM-Quartier in Watutinki in der Nähe von Moskau und zu den Spielorten ist kurz, denn das SPORT1 Reporterteam um Jochen Stutzky, Onur Özdamar und Florian Plettenberg wird live von vor Ort berichten. Zudem werden die Pressekonferenzen aus dem deutschen Lager live aus Russland übertragen.



Als Experte ist unter anderem Jonas Hummels, Ex-Profi der SpVgg Unterhaching und Bruder von Nationalspieler Mats Hummels, im Einsatz. Auch Oliver Forster, SPORT1 Kommentator und zudem einer der Stadionsprecher des DFB-Teams, wird sein Fachwissen in die Sendung einbringen. Darüber hinaus werden weitere namhafte Experten in das „WM Aktuell“ Studio im 35. Stock des O2 Towers eingeladen – um von dort hoffentlich auch den erneuten Höhenflug der deutschen Nationalmannschaft auf dem Weg zum fünften Stern zu begleiten.



Die Sendezeiten von „WM Aktuell“ auf SPORT1 im Überblick.



Über SPORT1 MEDIA



Die Sport1 Media GmbH mit Sitz in Ismaning bei München ist ein Unternehmen der Constantin Medien-Gruppe. SPORT1 MEDIA ist der Multiplattform-Vermarkter für die vielfältigen Angebote von Deutschlands führender 360°-Sportplattform SPORT1 – mit dem Free-TV-Sender SPORT1 und den Pay-TV-Sendern SPORT1+ und SPORT1 US, dem Online- und Mobile-Bereich mit SPORT1.de, den mobilen SPORT1 Applikationen und den Social Media-Kanälen. Diese reichweitenstarken Kanäle ermöglichen einzigartige Inszenierungsmöglichkeiten für Unternehmen und Marken: Werbekunden profitieren von der hochemotionalen Aktivierung der Männer-Zielgruppe im Premium-Umfeld Sport durch das große Live-Angebot mit 1.500 Stunden jährlich allein im Free-TV und einer Eigenproduktionsquote von 80 Prozent. Auf Basis dieser Alleinstellungsmerkmale entwickelt SPORT1 MEDIA innovative 360°-Kommunikationslösungen aus einer Hand – individuell zugeschnitten, kreativ vernetzt und überzeugend in Szene gesetzt.



Über Telefónica Deutschland



Telefónica Deutschland bietet Telekommunikationsdienste für Privat- und Geschäftskunden sowie innovative digitale Produkte und Services im Bereich Internet der Dinge und Datenanalyse. Mit insgesamt 49,6 Millionen Kundenanschlüssen (Stand: 31.03.2018) ist das Unternehmen einer der führenden integrierten Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Allein im Mobilfunk betreut Telefónica Deutschland mehr als 45 Millionen Anschlüsse – kein Netzbetreiber verbindet hierzulande mehr Menschen. Bis 2022 will das Unternehmen zum „Mobile Customer & Digital Champion“ werden, dem bevorzugten Partner der Kunden im deutschen Mobilfunkmarkt, der ihnen mobile Freiheit in der digitalen Welt ermöglicht. Unter der Kernmarke O2 sowie diversen Zweit- und Partnermarken vertreibt das Unternehmen Post- und Prepaid-Mobilfunkprodukte mit innovativen mobilen Datendiensten. Basis hierfür ist das auf einer leistungsfähigen GSM-, UMTS- und LTE-Infrastruktur basierende Mobilfunknetz. Telefónica Deutschland stellt zudem im Festnetzbereich Telefonie- und Highspeed-Internet-Produkte wie VDSL zur Verfügung. Die Telefónica Deutschland Holding AG ist seit 2012 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse (TecDAX) notiert. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete das Unternehmen mit knapp 9.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört mehrheitlich zum spanischen Telekommunikationskonzern Telefónica S.A. mit Sitz in Madrid. Mit einer Präsenz in 21 Ländern und einer Kundenbasis von fast 350 Millionen Anschlüssen gehört die Gruppe zu den größten Telekommunikationsanbietern der Welt.

Sport1 GmbH

MITTENDRIN mit SPORT1: Die führende 360°-Sportplattform im deutschsprachigen Raum steht für hochwertigen Live-Sport, ausgewiesene Sportkompetenz sowie eine fundierte und unterhaltsame Berichterstattung. Unter der Multimedia-Dachmarke SPORT1 vereint die Sport1 GmbH, ein Unternehmen der Constantin Medien AG, sämtliche TV-, Online-, Mobile-, Audio- und Social-Media-Aktivitäten: Zum Portfolio des Sportmedien-Unternehmens mit Sitz in Ismaning bei München gehören im Fernsehbereich der Free-TV-Sender SPORT1 sowie die Pay-TV-Sender SPORT1+ und SPORT1 US, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf verschiedenen Plattformen angeboten werden. Darüber hinaus bietet SPORT1.de, eine der führenden Online-Sportplattformen in Deutschland, aktuelle multimediale Inhalte sowie umfangreiche Livestream- und Video-Angebote. Zudem ist SPORT1 unter anderem auch mit einem eigenen SPORT1-YouTube-Channel sowie Gaming- und eSports-Angeboten aktiv. Im Bereich Mobile zählen die SPORT1 Apps zu den erfolgreichsten deutschen Sport-Apps.





