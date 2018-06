Real Sociedad San Sebastián kommt ins Schwarzwald-Stadion

Eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel der kommenden Saison testet der Sport-Club gegen Real Sociedad San Sebastián. Das Spiel findet am Sonntag, den 12. August im Schwarzwald-Stadion statt. Anpfiff ist um 15:30 Uhr.



San Sebastián beendete die abgelaufene Saison in der Primera División auf Platz 12. In der Europa League setzten sich die Basken in der Gruppenphase durch, scheiterten dann aber am späteren Dortmund-Bezwinger Salzburg. Mit Alvaro Odriozola (Spanien), Hector Moreno (Mexiko) und Adnan Januzaj (Belgien) sind drei Spieler aktuell bei der Weltmeisterschaft in Russland am Start.



„Wir freuen uns, unseren Fans kurz vor dem Start wieder einen ambitionierten internationalen Gegner mit einem klangvollen Namen präsentieren zu können“, sagt Vorstand Jochen Saier. „Auch in der Primera División beginnt eine Woche später die Saison, der Test dürfte also für Spieler, Trainer und Zuschauer spannend werden.“



Der Vorverkauf für die Generalprobe beginnt am Freitag, den 22. Juni. Stehplätze kosten sechs Euro (ermäßigt vier Euro), Sitzplätze gibt es ab zehn Euro. Anders als in den vergangenen Jahren findet die offizielle Mannschaftsvorstellung nicht im Rahmen des letzten Testspiels statt. Über die Saisoneröffnung mit Stadionfest informieren wir gesondert.

