Neuer SC-Fanshop in der Rathausgasse

Der Sport-Club kommt in die Innenstadt! Am Dienstag, den 04. September um 11 Uhr, eröffnet der SC offiziell seinen neuen Fanshop in der Rathausgasse 15. Neben Vorstand Oliver Leki werden die Profis Christian Günter, Alexander Schwolow und Florian Niederlechner anwesend sein. Die Spieler erfüllen von 11 bis 13 Uhr die Autogramm- und Selfiewünsche der Fans.



Nur 400 Meter vom Münster und 700 Meter vom Hauptbahnhof entfernt finden SC-Fans aus Freiburg, Südbaden und der ganzen Welt, was das Fußballherz begehrt. Neben Fanartikeln wie der aktuellen Trikotkollektion oder zahlreichen Schals wird das Sortiment eine große Fülle an Artikeln für zuhause und unterwegs beinhalten. Wer auf der Suche nach Geschenkideen ist oder etwas für den Fannachwuchs benötigt, wird im neuen Fanshop fündig. Der Fanshop wurde in Zusammenarbeit mit dem SC-Ausrüster und Premiumpartner HUMMEL geplant und umgesetzt, so dass sich im Sortiment auch zahlreiche HUMMEL Style Produkte wie Sneaker und Freizeitbekleidung befinden. Zudem gibt es die Möglichkeit, Karten für die Heimspiele des SC zu kaufen.



Zur Eröffnung am Dienstag gibt es zu jedem Kauf im neuen Fanshop einen SC-Wasserball gratis. Der Shop ist täglich von Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

