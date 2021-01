Der Sport-Club bestätigt die Leihe von Amir Abrashi zum FC Basel. Der gebürtige Schweizer und albanische Nationalspieler schließt sich dem FCB bis Saisonende an.



Amir Abrashi kam 2015 vom GC Zürich zum SC und feierte direkt den Aufstieg in die Bundesliga. Der Mittelfeldspieler trug in insgesamt 98 Pflichtspielen das Freiburger Trikot. In der laufenden Spielzeit gehörte der 30-Jährige dem Mannschaftsrat an.



„Amir ist seit fünfeinhalb Jahren bei uns und ein ungemein verdienter Spieler. Wir wollen ihm diese Türe öffnen“, sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach. „In der aktuellen Konkurrenzsituation können wir Amir nicht mehr Spielzeit versprechen. Die Leihe zum FC Basel ist sowohl sportlich als auch geografisch eine gute Lösung für Amir. Wir wünschen ihm und unseren Basler Nachbarn viel Erfolg in der Rückrunde.“

