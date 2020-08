Pressemitteilung BoxID: 809789 (Sport-Club Freiburg e.V)

Alexander Schwolow wechselt nach Berlin

Der SC Freiburg bestätigt den Wechsel von Alexander Schwolow zu Hertha BSC

Der Torhüter kam bereits als Jugendlicher in die U16 der Freiburger Fußballschule und wurde 2011 mit den A-Junioren des SC Deutscher Pokalsieger. In der Saison 2013/2014 feierte Schwolow sein Bundesliga-Debut in der Profimannschaft. In der darauffolgenden Spielzeit wechselte er auf Leihbasis nach Bielefeld und stieg mit der Arminia als Drittligameister in die Zweite Bundesliga auf. Nach seiner Rückkehr zum Sport-Club feierte er mit dem Team 2016 als Stammtorwart die Meisterschaft und den Aufstieg in die Erste Bundesliga. In den vergangenen vier Erstliga-Spielzeiten war Schwolow die Nummer eins beim SC. Insgesamt trug der 28-Jährige in 166 Profi-Pflichtspielen das SC-Trikot. Nur Richard Golz und Günther Wienhold kommen auf mehr Einsätze im Freiburger Tor.



„Alex war in den zurückliegenden Jahren ein absoluter Leistungsträger und hatte dank seiner Konstanz großen Anteil am gemeinsamen Erfolg. Sein Weg aus der Fußballschule bis hin zum Bundesligatorhüter war eine Erfolgsgeschichte,“ sagt Vorstand Jochen Saier. „Nach seiner Vertragsverlängerung im vergangenen Jahr war für uns klar, dass wir Alex bei stimmigen Rahmenbedingungen aufgrund des gemeinsamen Weges und der gewachsenen Verbundenheit bei einem Wechselwunsch keine Steine in den Weg legen würden. Wir wünschen Alex alles Gute in der Hauptstadt und freuen uns auf die kommenden Duelle.“



Alexander Schwolow selbst sagt: „Der Sport-Club ist mehr als nur meine fußballerische Heimat. Hier habe ich meine Ausbildung genossen, hier habe ich mich mit viel Vertrauen und Rückendeckung zum Bundesliga-Torwart entwickelt und hier habe ich viele enge Beziehungen auch außerhalb des Platzes geknüpft. Ich möchte den Trainern, Mitspielern, Mitarbeitern und Fans für die vergangenen zwölf Jahre Danke sagen und gehe mit mehr als einem weinenden Auge.“

