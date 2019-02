Sieg beim StartUp Studio für Spogress

21.02.19

Seit 2017 wird das StartUp Studio vom Regionalverband Ruhr veranstaltet. Bei diesem Veranstaltungsformat wird StartUps aus dem Sportbereich die Möglichkeit geboten sich vor Persönlichkeiten aus Sport, Politik und Gründerszene zu präsentieren. Die diesjährige Veranstaltung fand im Deutschen Fußballmuseum statt und bot dem Event eine würdige Kulisse.



Das Pitch Battle



In einem Pitch Battle stiegen acht StartUps, die zuvor von einer Jury aus allen Einsendungen ausgewählt wurden, in den Boxring, um gegeneinander anzutreten. In jeder Runde gab es 90 Sekunden Zeit, um die Schwachstellen der gegnerischen Unternehmung aufzudecken und durch kluges Nachfragen in die Ecke zu drängen. Anschließend bekam der Gegner 90 Sekunden, um sich zu verteidigen und die eigentlichen Kernpunkte seines StartUps darzustellen. Marvin Oldfield stieg dabei für die Spogress in den Ring und behauptete sich gegen SeatX und Commentaro und stand somit im Finale. Grillido hatte zuvor den mit zahlreichen Design Awards ausgezeichneten Icaros aus dem Ring befördert. Damit waren die Finalgegner die Wurstrevolution aus München und die Bewegungsrevolution aus Hamm. Oldfield verdeutlichte, dass es sich bei der RotoriX um keine Hantel handelt, mit der die Kraft trainiert wird. Sondern, dass die RotoriX vor allem ein koordinatives Trainingsgerät ist. Rotationstraining ist eine völlig neue Bewegungsform und bietet Kursteilnehmern einen deutlichen Mehrwert für ein ganzheitliches Gruppen Workout. Die vierköpfige Jury rund um Skateboard Legende Titus Dittmann kürte Spogress zum Sieger des Pitch Battles und überreichte einen Check in Höhe von 15.000€.



Bewegungsrevolution auf über 180qm



Spogress ist ein 2018 in Hamm gegründetes Unternehmen, welches es sich zur Aufgabe gemacht hat den Sport- und Gesundheitssektor durch neuartige Produkte zu revolutionieren. Spogress sieht die Entwicklung hin zu einem körperbewussten Training und möchte den Nutzern von Fitnessstudios und Therapeutischen Einrichtungen einen umfassenden Mehrwert bieten. Auf über 180qm werden in Hamm deshalb innovative Konzepte und Produkte rund um Sport und Gesundheit entwickelt. Ebenso befinden sich weitere Entwicklungsprojekte in der Pipeline, die vorangetrieben werden sollen.



Zwei marktreife Produkte



Mit dem Launch der RotoriX im Januar 2019 ist ein wichtiger Meilenstein erreicht worden. Denn nun präsentiert sich Spogress mit zwei kauffähigen Produkten. Neben dem Functional Studio Kit, dem mobilen Functional Floor für Gruppen- und Personaltraining, bietet nun auch die RotoriX einen einzigartigen Mehrwert für Fitness- und Gesundheitseinrichtungen. Ein komplettes Ganzkörper-Workout vom Rotationstraining über die Faszienmassage hin zum Stufenoses Dehnen ist mit der RotoriX möglich. Sie verbindet Lifestyle und Funktionalität und ist das „Schweizer-Taschenmesser“ im Fitnessbereich.



RotoriX Roadshow



Geschäftsführer Oldfield verkündete bei seinem Vortrag am ersten Sports Innovation Summit in Hamm eine spannende Nachricht für alle Inhaber und Trainer von Fitness- & Gesundheitseinrichtungen: „Wir werden ab Ende Februar bis zur FIBO in ganz Deutschland auf Tour sein und unsere neue Philosophie des Rotationstrainings bekannt machen. Zur offiziellen Einführung möchten wir bis zu 50 Einrichtungen die Chance bieten, eine kostenlose Konzepteinführung in den eigenen Kursräumen zu erhalten.“ Interessierte Studiobetreiber besuchen hierfür bitte die Firmenhomepage, um weitere Informationen zu erhalten und Kontakt zu Ihnen aufzunehmen.



„Wir wollen den nächsten Schritt gehen.“



Auch unternehmerisch geht es bei der Firma Spogress steil voran. 2019 sollen Umsätze im sechsstelligen Bereich generiert werden. Vor allem der Ausbau der Vertriebsstrukturen und die Durchführung der Marketingkampagnen sind geplant. Hierfür ist das junge und dynamische Start Up an professioneller Unterstützung interessiert. Die Siegesprämie von 15.000€ beim StartUp Studio Ruhr bietet eine erste finanzielle Grundlage für ihre anstehenden Marketing- und Vertriebsprojekte. Die Geschäftsführer Marvin Oldfield und Maxiliman Sill sind auf der Suche nach Kapital von potenziellen Investoren zur Unterstützung ihrer Geschäftsidee, um den nächsten Schritt zu gehen.

