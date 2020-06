Pressemitteilung BoxID: 802384 (SPLENDID RESEARCH GmbH)

SPLENDID RESEARCH startet neues Online Panel in Serbien

Institut für Online-Marktforschung erhöht Reichweite auf 73 Länder

Das internationale Marktforschungsinstitut SPLENDID RESEARCH aus Hamburg erweitert sein Panelangebot mit einem neuen Online Access Panel in Serbien.



Das neue Online Panel in Serbien ergänzt das Angebot des Marktforschungsinstituts SPLENDID RESEARCH. Die Panels sind weltweit gleichermaßen strukturiert, wobei die Incentivierung der Panelisten an die landesspezifische Währung angepasst wird. Alle Panels von SPLENDID RESEARCH werden aktiv und passiv rekrutiert sowie regelmäßigen Qualitätsprüfungen unterzogen.



„Mit dem Start des neuen Online-Panels eröffnen wir unseren Kunden die Möglichkeit, qualitativ hochwertiges Sample in mehr als 70 Ländern in Asien, Afrika, Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika aus einer Hand zu bekommen“, erläutert André Wolff, Geschäftsführer des Marktforschungsinstituts, das die Panels unter www.mobrog.com betreibt.



Zusätzlich zu reinen Samplingangeboten bietet das Institut Leistungen in allen Teilbereichen eines Online-Marktforschungsprojektes: Neben der Konzeption und der Programmierung einer Online-Umfrage gehört dazu auch die Feldsteuerung und die Datenanalyse. „Bei uns gibt es auf Wunsch alles aus einer Hand, sodass wir kurze Feldzeiten, eine rasche Projektabwicklung, schnelle Datenlieferung bei hoher Datenqualität gewährleisten können“, führt Wolff weiter aus.



Weiterführende Informationen zum Leistungsangebot von SPLENDID RESEARCH gibt es unter www.splendid-research.com

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (