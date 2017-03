SIHH 2017 – Il y a deux ans, Speake-Marin apportait une touche de couleurs à ses cadrans. Cette année, la marque Suisse révèle la Brown Serpent Calendar avec son aiguille dorée ondulée et son cadran multicouche blanc doté d’un cercle marron pour les heures. La Brown Serpent Calendar est une édition limitée de 28 pièces.



Il y a plusieurs années, Speake-Marin a revisité l’un de ses modèles iconiques, la Serpent Calendar. Conservant l’identité originale de la Serpent Calendar, Speake-Marin a travaillé sur le design du cadran, de la boite et des aiguilles. Cette année, la marque suisse poursuit l’évolution du design de cette montre en apportant à son cadran un cercle marron pour les heures.



"La première Serpent fut la première montre calendrier que j’ai réalisée. Elle est rapidement devenue l’un des garde-temps les plus populaires de Speake-Marin." raconte Peter Speake-Marin. "L’idée est simple et nous renvoie un siècle en arrière, à l’époque des montres de poche qui utilisait des aiguilles incurvées pour différencier la date de l’heure. La Serpent Calendar apporte à présent un look moderne à ce design classique."



Tous les éléments distinctifs de l’univers de Speake-Marin sont présents: le cadran blanc multicouche trouve sa place dans le boitier Piccadilly, 42mm, en titane. La Serpent Calendar indique les heures et les minutes avec ses aiguilles bleues et la date avec son aiguille dorée sculptée. Sur cette montre, on trouve une touche d’originalité sur le cadran, car l’anneau de la date a été décalé et le premier jour du mois se trouve à 1h30. Cela apporte un meilleur équilibre à l’aspect graphique du cadran. Une simple rotation qui bouscule le rythme du temps.



Enfin, comme toutes les montres de cette collection, la Brown Serpent Calendar est équipée d’un mouvement Vaucher automatique 3002 et son fond, où est inscrit "Swiss Made", nous rappelle ses origines suisses, tout en conservant son nom et son design britannique.



La Brown Serpent Calendar est une édition limitée de 28 pièces.



MOUVEMENT: Calibre Vaucher 3002, mouvement automatique



INDICATIONS: Heures, minutes et secondes. Date



RESERVE DE MARCHE: ~ 50 heures



BOITIER: Piccadilly. Glace et fond en verre saphir traité antireflet



DIAMETRE: 42mm in titanium



ETANCHEITE: 3 bar (30 meters)



CADRAN: Cadran multicouche laqué blanc avec cercle de l’heure en marron. Date décalée à 1h30



AIGUILLES: Heures, minutes et secondes en acier bleu, style Speake-Marin. Date en or.



EDITION LIMITEE: 28 montres

