Anlässlich der virtuell abgehaltenen Generalversammlung der AIM am 18. November 2020 wurde Leo Blum zum Ehrenmitglied ernannt.



Der langjährige Vorstandsvorsitzende der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) und ihrer Vorgängerorganisationen war über sechs Jahre lang Vorsitzender der Arbeitsgruppe Prävention der AIM. Rudolf Heins, Vorstandsmitglied der SVLFG, folgt ihm in dieser Funktion nach. Die AIM ist ein internationaler Dachverband für Krankenversicherungen auf Gegenseitigkeit und Krankenkassen mit 57 Mitgliedern aus 30 Ländern in Europa, Lateinamerika, Afrika und dem Mittleren Osten.



Nach den Worten von Rudolf Heins profitiert die SVLFG einerseits von den Erfahrungen anderer Krankenversicherer gerade im Bereich der Prävention. Andererseits stoßen beispielsweise die eigenen Gesundheitsangebote auf großes nationales und internationales Interesse. „Der Austausch bringt auf Dauer erhebliche Vorteile für unsere Versicherten“, so Heins. Er bedankte sich ausdrücklich bei Leo Blum für sein Engagement und beglückwünschte ihn zur Ehrenmitgliedschaft.

(lifePR) (