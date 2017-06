SOLIT Gruppe ist erneut Goldsparplan-Testsieger bei Focus Money

FOCUS MONEY hat den Check gemacht und gemeinsam mit dem Deutschen Finanz-Service Institut (DFSI) aus Köln eine Untersuchung von über 30 bundesweit agierenden Online- und Filialhändlern von Goldsparplänen vorgenommen.



Die SOLIT Gruppe erhielt in den Bewertungskategorien Preis, Auslieferung, Transparenz und Service folgende Auszeichnungen:



 - Bester Preis



 - Beste Transparenz



 - Günstigste Auslieferung



 - Top Service



In drei der vier Bewertungskriterien erhielt die SOLIT Gruppe somit die Bestnote „ervorragend". In der Kategorie Service bekam der Testsieger die ausgezeichnete Note „ehr gut". Damit konnte die SOLIT Gruppe die beste Gesamtnote „ervorragend", die im Check lediglich ein weiterer Anbieter erhielt, erreichen.



Bereits im Vorjahr wurde das SOLIT Edelmetalldepot der SOLIT Gruppe als Testsieger mit der Bestnote „ervorragend" ausgezeichnet. Die SOLIT Gruppe ist damit der einzige Anbieter, der in 2016 und 2017 zum „esten Anbieter von Goldsparplänen" ausgezeichnet wurde.



Den gesamten Focus Money Testbericht der Goldsparplananbieter finden Sie hier: Focus Money – Goldsparplananbieter-Test

SOLIT Gruppe

Substanzoptimiert. Liquide. transparent. - auf diesen Säulen ist seit Unternehmensgründung im Jahr 2008 die Angebotspalette aufgebaut worden, zum Zwecke der realen Vermögenssicherung sowie zur Nutzung der außergewöhnlichen Chancen im Bereich der physischen Anlagen in die monetären Edelmetalle Gold und Silber. Über die SOLIT wurden bereits Vermögensanlagen mit einem Anlagekapital im dreistelligen Millionenbereich realisiert. Seit dem Jahr 2013 wurde das Angebotsspektrum um den Bereich von Edelmetalldirektinvestments erweitert und mit der Gründung der SOLIT Fonds GmbH im Jahr 2016 um offene alternative Investmentfonds erneut ausgebaut. Die SOLIT Gruppe bietet somit ihren Kunden ein vollständiges Anlageportfolio, bestehend aus Edelmetall-Sparplänen, diversen Lagerkonzepten sowie sachwertbasierten Investmentfonds an.

