Sebastian Werner ist neuer Director Sales & Marketing im Sofitel Hamburg Alter Wall

Am 2. Januar 2018 hat Sebastian Werner die Position des Director Sales & Marketing im Sofitel Hamburg Alter Wall übernommen. Den 34-jährigen zieht es vom Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt am Main, wo er den Vertrieb leitete, in seine Wahlheimat Hamburg. "Ich freue mich mit Sebastian Werner einen deutschlandweit erfahrenen Vertriebsprofi gewonnen zu haben, der seine Aufgabe mit frischen Ideen und viel Engagement meistern wird", sagt Bart Westerhout, General Manager des 5-Sterne-Hauses.



Internationale Erfahrung für eine internationale Marke mit französischen Flair



Der gebürtige Mindener absolvierte nach seiner Ausbildung zum Hotelfachmann die Hotelfachschule Heidelberg mit dem Abschluss des staatlich geprüften Hotelbetriebswirts. Seine Karriere begann er als Junior Sales Manager im Steigenberger Airport in Frankfurt. 2011 baute er die regionale Vertriebsstruktur von Steigenberger in München mit auf. Von 2013 bis 2015 erweiterte er seine Erfahrung im Bereich Marketing als Director Sales & Marketing im Steigenberger Hotel Drei Mohren in Augsburg und kehrte anschließend zu seinen beruflichen Wurzeln nach Frankfurt zurück. Während seiner 10-jährigen Laufbahn sammelte Sebastian Werner umfangreiche Erfahrungen u. a. im Controlling und in der Budgetierung, in der Entwicklung von Vertriebsstrategien und -strukturen auf internationaler Ebene und auch in der Mitarbeiterführung. Im Sofitel Hamburg Alter Wall unterstützt ihn ein fünfköpfiges Team. Der Vertriebsprofi beherrscht sowohl die Betreuung von Topkunden als auch die Entwicklung von internationalen Quellmärkten. Diese Fähigkeiten werden für das Sofitel Hamburg Alter Wall eine große Bereicherung sein.



Der Charme des Sofitel Hamburg Alter Wall



Sebastian Werner war sofort vom Charme des Sofitel Hamburg Alter Wall gefangen. Die Modernität und das internationale Publikum sind weitere Gründe, weshalb ihm das Haus gefällt. "Die Möglichkeit, bei der Marke Sofitel und einem Stadthotel mit großem Tagungsbereich in dieser hervorragenden Lage zu arbeiten, hat mich sofort gereizt", sagt der Vertriebsprofi. Generell schätzt er die norddeutsche Mentalität und die Schönheit der Hansestadt mit ihren Wasserstraßen inmitten der City.

Sofitel Hamburg Alter Wall

Das Sofitel Hamburg Alter Wall liegt im Herzen der Stadt und besticht durch seine zentrale und zugleich erholsame Lage am Fleet, nur einen Katzensprung von Alster, Rathaus, Jungfernstieg und der Speicherstadt entfernt. In großzügig puristischem Design kommen schlichte und luxuriöse Materialien wie Glas und Marmor oder edle Stoffe und Stahl auf ästhetische Weise zusammen. Einige der 241 Suiten und Zimmer verfügen über einen Blick auf das Wasser, den man auch bei einer Tasse Kaffee oder einem Cocktail auf der Terrasse genießen kann. Entspannung findet der Gast ebenfalls im großzügigen Seagull Spa. Das Ristorante Ticino verwöhnt den Gast mittags oder am Abend mit internationalen und mediterranen Köstlichkeiten.



