Pressemitteilung BoxID: 810381 (S&L Medien Gruppe GmbH)

Weathering with you

Ein fantastischer Film über das Leben, das Schicksal und die Macht der Liebe / Ab 25. September 2020 als DVD, Blu-ray, Blu-ray Limited Collector's White Edition, 4K UHD Blu-ray Limited Steelbook® Edition und digital erhältlich!

„An jenem Sommertag, hoch oben über den Wolken, haben wir die Gestalt der Welt endgültig verändert“ – Hina ist ein ganz besonderes Mädchen mit einer außergewöhnlichen Gabe. Als echtes Sonnenscheinmädchen kann sie das Wetter beeinflussen und kraft eines Gebetes das verregnete Tokio in hellem Sonnenlicht erstrahlen lassen. Als sie eines Tages den Oberschüler und Ausreißer Hodaka kennenlernt, scheint das Schicksal seine Finger im Spiel zu haben: Gemeinsam beschließen sie, die mysteriöse Gabe Hinas zum Aufstocken ihres Einkommens zu nutzen und den Menschen in Tokio einen sonnigen Tag zu bescheren – nichtsahnend in welche Gefahr sich Hina damit begibt …



Mit WEATHERING WITH YOU – Das Mädchen, das die Sonne berührte begeben sich die Zuschauer auf eine Reise voller Poesie und Romantik. Nach „YOUR NAME. – Gestern, heute und für immer“ (2018), einem der erfolgreichsten Animes aller Zeiten, schafft Makoto Shinkai erneut einen bildgewaltigen, visuell herausragenden Animationsfilm voller Emotionen und einer ergreifenden Coming-of-Age-Story. Die magische Atmosphäre und der einzigartige Animationsstil seines neuen Meisterwerks konnten 90.000 Kinobesucher in Deutschland und Österreich begeistern und bescherten dem renommierten Regisseur ein weltweites Einspielergebnis von über 192 Mio. USD und damit Platz 5 auf der Liste der weltweit erfolgreichsten Animefilme. Untermalt wird Shinkais neuer Anime-Erfolg erneut von der mitreißenden Musik der japanischen Rock-Band RADWIMPS, die die Emotionen und Bilder dieser fantastischen Geschichte noch heller erstrahlen lässt.



Über den Film



Oberschüler Hodaka hat genug vom idyllischen Landleben und er beschließt sein Glück in Tokio zu suchen. Schnell muss er feststellen, dass das Leben in der Großstadt nicht nur aufregend sondern vor allem teuer ist. Er verbringt einsame Tage und droht zu verelenden, bis er glücklicherweise eine Anstellung als Redakteur bei einem fragwürdigen Okkultismus-Magazin findet. Als wäre sein schwieriger Start in der Großstadt ein Vorbote für das, was ihn noch erwarten wird, regnet es seit seiner Ankunft unaufhörlich. Doch eines Tages lernt er durch einen Wink des Schicksals die junge Hina kennen. Sie ist willensstark und hat die besondere Gabe, das Wetter zu beeinflussen und die Stadt im wunderschönen Sonnenlicht funkeln zu lassen. Doch bald offenbart sich, dass diese mysteriöse Gabe auch ihre Schattenseiten mit sich bringt …



WEATHERING WITH YOU – Das Mädchen, das die Sonne berührte ist ab 25. September 2020 als DVD und Blu-ray sowie Blu-ray Limited Collector’s White Edition und 4K UHD Blu-ray Limited Steelbook® Edition erhältlich! Die Limited Editions enthalten zudem umfangreiches Bonusmaterial (u.a. Filmografie Makoto Shinkai, Making-Of-Dokumentation, Special zum japanischen Kinostart, Special-Talk mit Makoto Shinkai x Yumiko Udo) und hochwertige Extras! So liegen der Blu-ray Limited Collector’s White Edition neben dem Original-Soundtrack ein 108-seitiges Booklet sowie vier Artcards bei, während die 4K UHD Steelbook® Edition neben der hochwertigen Verpackung ebenfalls mit vier exklusiven Artcards aufwartet. Darüber hinaus erscheint exklusiv bei Amazon eine weitere Limited Collector’s Edition, die als zusätzliches Extra ein Clear-Sticker-Fensterbild enthält.



Weitere Informationen und Pressematerialien zum Film erhalten Sie unter:



www.leoninedistribution.com/presse

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (