Liam Neeson ist zurück! Im knallharten Action-Thriller HONEST THIEF spielt er einen berüchtigten Meisterdieb und liefert sich eine nervenaufreibende Jagd um 9 Millionen US-Dollar mit zwei FBI-Agenten.



Eigentlich wollte sich der Ex-Marine zur Ruhe setzen, nachdem er Annie (gespielt von Kate Walsh, bekannt aus den Serien „Grey’s Anatomy“ und „Private Practice“) kennen gelernt hat. Doch anstelle eines ehrlichen Lebens erwartet Tom ein packendes Katz-und-Maus-Spiel als die FBI-Agenten Nivens (Jai Courtney, „Stirb Langsam – Ein guter Tag zum Sterben“, „Suicide Squad“) und Hall (Anthony Ramos, „Godzilla II: King of the Monsters“, „A Star is Born“) beschließen, die Beute aus Toms krimineller Vergangenheit für sich zu behalten…



Sehen Sie HONEST THIEF ab dem 28. Januar 2021 als digitale Heimkino-Premiere!



Über den Film



Als sich der berüchtigte Bankräuber Tom (Liam Neeson) Hals über Kopf in Annie (Kate Walsh) verliebt, möchte er seinen riskanten Job endgültig an den Nagel hängen. Er beschließt, sich dem FBI zu stellen, um für sich einen Deal zu verhandeln: er bietet die Rückgabe seiner neun Millionen Dollar Beute gegen eine saubere Weste und Straffreiheit an. Beim FBI glaubt man nach Toms Kontaktaufnahme zunächst, dass man ihnen einen Streich spielen will. Anstatt erfahrener Kollegen, werden die jungen Agenten Nivens (Jai Courtney) und Hall (Anthony Ramos) mit dem Fall beauftragt. Als diese herausfinden, dass es sich bei dem Anrufer tatsächlich um den langjährig gesuchten Meisterdieb Tom handelt, können sie ihr Glück kaum fassen. Denn dessen Geld könnte ihre Eintrittskarte in ein besseres Leben sein. Ein Katz-und-Maus-Spiel um die Millionenbeute beginnt, bei dem die Grenzen zwischen Gut und Böse immer mehr verschwimmen…



HONEST THIEF ist ab 28. Januar 2021 als digitale Heimkino-Premiere erhältlich!

(lifePR) (