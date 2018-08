Die schönste Premiere der Welt!

Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich, Selfie-Alarm, tosender Applaus im Kino und eine Live-Performance vor mehr als 1500 Gästen. Gestern Abend feierte die neue, frische deutsche Komödie DAS SCHÖNSTE MÄDCHEN DER WELT Premiere im CineStar CUBIX in Berlin und sorgte für Stimmung von „100 auf der Skala von 1 bis 10“. Mittendrin die jungen Hauptdarsteller Aaron Hilmer, Luna Wedler, Damian Hardung, die YouTube-Stars Jonas Ems und Julia Beautx, sowie Anke Engelke, Sinje Irslinger, Hussein Eliraqui, Anselm Bresgott, Leon Wulsch und Regisseur Aron Lehmann, die sich alle viel Zeit für ihre Fans nahmen und bis in die frühen Morgenstunden auf der anschließenden Premierenparty ausgelassen feierten. DAS SCHÖNSTE MÄDCHEN DER WELT startet am 6. September im Verleih von TOBIS FILM bundesweit in den Kinos.



Ein besonderes Highlight des Abends war der Auftritt von Hauptdarsteller Aaron Hilmer aka Cyril und Sängerin LEA („Leiser“, „Zu Dir“), die gemeinsam mit Live-Band ihren Single-Hit „Immer wenn wir uns sehn" aus dem Soundtrack zum Film performten.



Die Premiere von DAS SCHÖNSTE MÄDCHEN DER WELT setzt den Startschuss für eine große Kinotour, die bis zum 9.September durch insgesamt 37 Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz führen wird. Alle Kinos und weitere Infos dazu unter https://www.dsmdwtickets.de/kinotour/



Roxy (Luna Wedler) ist neu in der Klasse und verdreht gleich allen Jungs den Kopf. Die schlagfertige 17-Jährige ist gerade von ihrer alten Schule geflogen und hat null Bock auf die anstehende Klassenfahrt nach Berlin. Im Bus freundet sie sich mit dem sensiblen Außenseiter Cyril (Aaron Hilmer) an, der sie mit seinem Wortwitz überrascht. Cyril ist sofort Feuer und Flamme, rechnet sich aber keine Chancen aus, denn er wird von allen wegen seiner großen Nase verspottet. Roxy interessiert sich außerdem mehr für den attraktiven Rick (Damian Hardung). Blöderweise ist der ein geistiger Tiefflieger und bringt keine drei Worte am Stück raus. Als auch noch Aufreißer Benno (Jonas Ems) ein Auge auf Roxy wirft, startet Cyril eine waghalsige Verkupplungsaktion, um Roxy vor Bennos falschem Spiel zu schützen: Er schreibt für Rick coole Songs und romantische SMS, damit dieser bei Roxy ganz groß auftrumpft. Wer wird am Ende das Herz des „schönsten Mädchens der Welt“ erobern?



In den Hauptrollen performen Aaron Hilmer (EINSAMKEIT UND SEX UND MITLEID) als wortgewandter Cyril sowie Damian Hardung („Club der Roten Bänder“, „Der Name der Rose“) als nicht ganz so heller Schönling Rick. Die schlagfertige Roxy wird von European Shooting Star Luna Wedler (BLUE MY MIND) gespielt. In weiteren Rollen stehen Anke Engelke (Ladykracher, HAPPY BURNOUT), Heike Makatsch (DAS PUBERTIER) und Johannes Allmayer (JESUS LIEBT DICH) sowie die Youtube-Stars Jonas Ems und Julia Beautx vor der Kamera von Andreas Berger. Das Drehbuch schrieb Lars Kraume zusammen mit Aron Lehmann und Judy Horney.



Kinostart: 6. September 2018

