SiteMinder präsentiert die TOP 15 Buchungskanäle für Hotels in Deutschland

Die weltweit führende Cloud-Plattform für die Hotellerie stellt 15 Buchungskanäle vor, die den deutschen Hoteliers und Tourismusdestinationen im Jahr 2017 den größten Umsatz einbrachten.



Die Auflistung basiert auf 72 Millionen Hotelreservierungen, die mithilfe der Channel Manager Lösung von SiteMinder weltweit einen Gesamtumsatz von 19,22 Milliarden Euro für die derzeit rund 28.000 Hotelkunden generieren konnten.



Die Aufstellung der leistungsstärksten Buchungskanäle, welche die Relevanz einer diversifizierten Vertriebsstrategie unterstreicht, umfasst erneut eine Reihe von B2B-Kanälen und Kanälen für den Privatkunden – von Online Travel Agenturen bis hin zu Wholesalern und internationalen Buchungssystemen.



“Die Auflistung ist ein Beweis für die unglaubliche Wirkung, die eine umfassende Vertriebsstrategie – welche einen vielfältigen Business Mix an unterschiedlichen Schlüsselmärkten abdeckt – auf das betriebswirtschaftliche Ergebnis eines Hotels haben kann”, so Mike Ford, Geschäftsführer von SiteMinder.



“Hier wird auch klar bewiesen, welchen wachsenden Wert Direkt- und Firmenbuchungen via der Hotelwebseiten und globalen Vertriebssysteme haben, die in diesem Jahr in fast jeder einzelnen Liste zu finden sind. Darüber hinaus können wir erkennen, dass Hotels weiterhin den Wholesaler-Sektor als wichtigen Mittler für Gäste ansehen, wobei einige der weltweit führenden Bettenbanken in jeder Liste vertreten sind.”



Clemens Fisch, Regional Manager DACH bei SiteMinder, ergänzt: “Das Erscheinen von Kanälen wie HotelSpecials, TravelBird, Tomas Travel, Keytel Hotels and Hotusa auf unserer Liste zeigt den wachsenden Wert von Reisenden aus den Niederlanden, Großbritannien und Spanien für den deutschen Hotelmarkt. Die Niederlanden sind in der Tat der Spitzenreiter in Bezug auf Touristen aus dem Ausland, während Großbritannien und Spanien jeweils an vierter, bzw. elfter Stelle stehen. Es ist jedoch klar, dass deutsche Hoteliers nicht nur internationale Reisende, sondern auch inländische Reisende erreichen müssen, wobei die lokalen Kanäle ebenfalls in unserer Top-15-Liste auftauchen.”



Deutschlands Top-15-Buchungskanäle steuerten insgesamt 87 Prozent zu allen Umsätzen bei, die im Jahr 2017 über den Channel Manager von SiteMinder für Hotels im Land erzielt wurden. Somit bewiesen sie ihre Effektivität, den Endkunden direkt zu erreichen und am Ende das Geschäft zu generieren.



Die 15 umsatzstärksten Buchungskanäle für Hotel in Deutschland waren:



1. Booking.com

2. HRS - Hotel Reservation Service

3. Expedia

4. Hotelbeds

5. GTA

6. Hotel websites (direct bookings)

7. Global distribution systems

8. Agoda

9. Hostelworld Group

10. Tomas Travel

11. Keytel Hotels

12. HotelSpecials

13. Kurzurlaub.de

14. TravelBird

15. Hotusa.



Die Top-15-Listen von anderen Tourismusdestinationen sind unter www.SiteMinder.com/news zu finden.

