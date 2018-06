Silverton Maritime Solutions verstärkt Team mit Susanne Mertens und Frank Bergert

Die Silverton Maritime Solutions GmbH (Silverton Maritime) weitet ihre Dienstleistungspalette um die Bereiche Compliance und Mergers & Acquisitions („M&A“) aus und hat das bestehende Team mit Susanne Mertens und Frank Bergert als Senior Consultants verstärkt.



Die Volljuristin Susanne Mertens war zuvor langjährig bei der HypoVereinsbank AG und der DNB Bank ASA als Betreuerin von Kunden der maritimen Industrie mit Führungsverantwortung tätig und verfügt zusätzlich über eine Ausbildung zum Certified Compliance Officer.



Frank Bergert, Diplom-Kaufmann, hat im Laufe seiner Karriere dezidierte Erfahrungen im Finanzmanagement erworben. Seine Expertise umfasst unter anderem die Durchführung von M&A-Transaktionen sowie die Etablierung von Compliance-Management-Systemen. Vor seinem Wechsel zu Silverton Maritime bekleidete Frank Bergert vierzehn Jahre die Position des Chief Finance Officer bei zwei deutschen Reedereien, zunächst elf Jahre bei der Erck Rickmers Holding und danach drei Jahre bei der Claus-Peter Offen Holding. Weitere Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren Jungheinrich AG und Hapag-Lloyd AG.



Ulf Bertheau, geschäftsführender Gesellschafter von Silverton Maritimbe, kommentiert: „Mit der Ausweitung unserer Dienstleistungen gehen wir besonders auf die wachsenden Herausforderungen für Reedereien in dem Bereich Compliance ein. Mit Susanne Mertens und Frank Bergert und ihren fundierten Erfahrungen in unserem Team sind wir noch besser in der Lage, das Compliance-Management unserer Kunden zu unterstützen. Zudem besitzt das Thema M&A angesichts der andauernden Konsolidierungsphase in der Schifffahrt hohe Relevanz. Hier bieten wir mit einem kompetenten Projektmanagement einen wichtigen Value-add.“



Die Silverton Maritime Solutions GmbH, Hamburg, war im letzten Jahr als Joint Venture der Silverton-Gruppe und Ulf Bertheau mit dem Ziel gegründet worden, bei dem Verkauf von Schiffskrediten Käufer und Verkäufer zu beraten und das Loan Servicing als externer Dienstleister zu übernehmen.



Das Leistungsspektrum der Silverton-Gruppe umfasst zusätzlich das Investment Management und Asset Management von gewerblichen Immobilien und immobilienbesicherten Krediten, die Transaktions- und Abwicklungsberatung in den Bereichen Special Situations, Distressed Debt und Real Estate sowie Risk Advisory Services und Banking Consulting.

Silverton Advisory GmbH

