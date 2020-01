Pressemitteilung BoxID: 783236 (Silversea Cruises - Europe, Africa, Middle East)

Ab sofort buchbar: Grand Voyage Mediterranean 2021

59 Tage lang von Venedig nach Lissabon reisen Gäste an Bord der Silver Shadow und tauchen in die Kulturen des Mittelmeerraums

Ab sofort ist die 59-tägige Grand Voyage Mediterranean mit Silversea Cruises buchbar. Die Kreuzfahrt nimmt Gäste mit zu neuen Erlebnissen, in historische Kulturen und einmalige Landschaften. Zwischen dem 8. September und dem 5. November 2021 erleben Silversea Gäste 45 Destinationen in 17 Ländern, während sie an Bord der kürzlich renovierten Silver Shadow höchsten Komfort genießen.



45 Destinationen, 17 Länder, über 59 Tage



Auf Silverseas neuer Reise erleben Gäste Kulturen und Traditionen des Mittelmeers und Schwarzen Meers, die Tausende von Jahren überdauert haben und neugierige Reisende immer wieder in ihren Bann ziehen:



Sonnenverwöhnte Strände in Durres (Albanien) und antike Traditionen



Nach einer Übernachtung in Venedig reisen Gäste der Grand Voyage Mediterranean 2021 unter anderem in die kroatischen Städte Split und Dubrovnik, die für ihre Terrakotta-Kunst bekannt sind. Danach entdecken sie die Landschaften Montenegros, die Strände Albaniens und antike griechischen Siedlungen. In Korçula, Kroatien, dem Geburtsort von Marco Polo, erleben Gäste von Silversea ein traditionelles Highlight im Herzen der Stadt, wenn Tänzer und Tänzerinnen einen Schwerttanz aufführen.



Uferpromenade Batumi und Hochkultur im majestätischen Opernhaus Odessa



Die Silver Shadow setzt ihre Route für eine Nacht nach Istanbul in die Türkei fort, bevor es weiter nach Georgien in das subtropische Batumi, nach Russland zum Küstenjuwel Sotschi, in das ukrainische Odessa sowie nach Rumänien und Bulgarien geht. Auf dem Brunnenplatz von Batumi erleben Gäste auf dieser Reise eine von Einheimischen aufgeführte traditionelle Performance, die die Anmut des Balletts mit der Geschicklichkeit des militärischen Schwertkampfes verbindet. Im Opernhaus Odessa genießen Gäste bei Champagner und Canapées eine Opernvorstellung über Katharina die Große.



Historische Straßen in Siracusa (Italien), eine der bedeutenden antiken Städte



Antike Kulturen stehen im Mittelpunkt dieser Passage der Grand Voyage Mediterranean 2021: Griechenland, einschließlich Athen und Santorini, Malta mit einer Übernachtung in Valetta, Tunesien und die alten Ruinen von Karthago sowie Italien mit Aufenthalten in Siracusa, Palermo, Neapel und Civitavecchia in Rom.



Glamour des Goldenen Zeitalters im Casino von Monte Carlo und im berühmten Hotel de Paris



Gäste entdecken die historischen Straßen Roms und die italienische sowie französische Riviera. Darauf folgen Stopps in Livorno (Toskana), Portofino, Monte Carlo, Marseille (Provence) und Valencia. Reisende tauchen in Palma de Mallorca in die balearische Kultur ein und erleben den glamourösen Glanz des Mittelmeers. Außerdem genießen Gäste bei einer Übernachtung in Barcelona inmitten der berühmten Jugendstilarchitektur der Stadt köstliche Tapas und in Palma de Mallorca lauschen Reisende der Musik von Chopin bei einer Klavierkunst unter freiem Himmel umgeben von der Festung Castell de Bellver.



Jungfernfahrt nach La Estaca (El Hierro)



Vor der Ankunft in Lissabon tauchen Gäste in Malaga sowie Cádiz in die spanische Kultur ein und erkunden die französische Kolonialarchitektur von Casablanca in Marokko. Anschließend entdecken Reisende Arrecife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma und La Estaca auf den Kanarischen Inseln. Vom Miradouro da Graça in Lissabon werfen Gäste einen Blick auf Portugals Hauptstadt.



„Unsere neue Grand Voyage Mediterranean 2021 bringt Gästen die verschiedenen Kulturen sowie die Geschichte des Mittelmeers näher, indem die Reise das Unkonventionelle zugänglich macht, während sie mit dem für Silversea typischen Komfort reisen“, so Barbara Muckermann, Chief Marketing Officer von Silversea. „Mit spannenden Events, einem exklusiven Programm an Bord und einzigartigen Ausflügen auf der Route, gibt es einfach keine bessere Möglichkeit, als mit Silversea Destinationen in Europa zu entdecken.“



Die neue Silver Shadow



Dank der kürzlichen Renovierung der Silver Shadow, überzeugt das Schiff mit neuer Eleganz. Als eines der ultra-luxuriösen Schiffe von Silversea heißt die Silver Shadow Gäste mit höchstem Komfort willkommen – geprägt von einem umfangreichen Angebot an Bord, das durch das laufende Projekt Invictus mit beispiellosem Luxus ergänzt wird. Meeresblick-Suiten, eine hervorragende, an die jeweilige Region angepasste Küche, und der persönliche Butler-Service sind nur einige Besonderheiten. Ergänzend dazu werden an Bord von Silversea kostenlose Premium-Weine und Spirituosen, Kaffeespezialitäten, abgefülltes Wasser, Säfte und Erfrischungsgetränke serviert. Daneben gibt es eine In-Suite-Bar, die mit den Vorlieben der Gäste gefüllt ist, einen In-Suite-24h-Dining-Service und kostenloses Wi-Fi.



Gäste an Bord der Silver Shadow für die Grand Voyage Mediterranean 2021 genießen folgende Leistungen:





Hin- und Rückflug in der Business Class von ausgewählten Ländern / Flughäfen

US$ 1,000 (circa 900 Euro) Bordguthaben pro Gast

Exklusive Veranstaltungen an Land

Eine Nacht vor Antritt der Kreuzfahrt im Hotel

Gepäckservice

Wäscheservice

Visa

Unbegrenzter Internetzugang

Privater Transfer





Sehen Sie sich hier alle Details zur Grand Voyage Mediterranean 2021 an:



https://www.silversea.com/de/reiseziele/grand-voyages-kreuzfahrt/grand-voyage-2021-mittelmeers.html



Hier finden Sie passendes Bildmaterial zum Download:



https://www.dropbox.com/sh/qp7w1wme38sjtm3/AADmAjSnu8AzU9aFAnF5FltAa?dl=0



Neuigkeiten von Silversea



Allgemeiner Vorverkauf jetzt eröffnet: Neue Reiserouten für 2021 und 2022



Der Vorverkauf für die neuen Routen von Silversea Cruises im Sommer 2021 und Winter 2021/2022 ist gestartet. Die neuen Reisen der Kreuzfahrtgesellschaft, die von Reiseexperten entworfen wurden, bietet Gästen eine unvergleichliche Vielfalt und einzigartige Erlebnisse: von Sonnenfinsternisfahrten in der Antarktis bis hin zu einer Kreuzfahrt ins Heilige Land. Silversea Cruises hat insgesamt 197 neue Reiserouten vorgestellt, die zwischen Januar 2021 und April 2022 in See stechen und 528 Ziele in 92 Ländern mit 28 Jungfernanläufen umfassen.



Silver Shadow in neuem Glanz: Elegante Außenlackierung, Lalique Dekoration, neues Raumdesign



Die Silver Shadow kommt nach einer umfassenden Renovierung mit neuem Design im Innenbereich und einer eleganten Lackierung aus dem Trockendock – zum ersten Mal in der Geschichte von Silversea wurde ein zweifarbiges Design eingesetzt. Darüber hinaus wartet das La Dame Restaurant an Bord der Silver Shadow mit einer besonderen Premiere auf: Dekorative Kristallkunstwerke der renommierten Marke Lalique schmücken den Innenraum des Restaurants.



To the Moon and Beyond: Musical-Premiere bei Silversea



Silversea Cruises präsentiert ihr neues Unterhaltungsangebot für 2020 mit Theateraufführungen und Shows, die in Zusammenarbeit mit Luna Rossa Productions kreiert wurden.

