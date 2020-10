Perfekter Sicht- und Blendschutz, gutes Raumklima, einfache Bedienbarkeit und zeitlos ästhetisch: Die neuen Plissee-Stoffe von Silent Gliss liegen bereits ab Mitte November 2020 mit über 270 Stoffen für den Fachhandel bereit.



Seit Monaten erledigen viele Menschen ihren Job vermehrt von Zuhause aus. Da sollte der Arbeitsplatz im privaten Umfeld gut eingerichtet und durchdacht sein. Dazu gehört eine langlebige und komfortable Sicht- und Sonnenschutzlösung, die auf wechselnde Lichtverhältnisse reagiert.



Nicht nur im Home Office sondern speziell auch in Bad, Küche, Wohn- oder Schlafzimmer kommen die Vorteile der individuellen und maßgeschneiderten Plissee- und Wabenplissee-Systeme von Silent Gliss zum Tragen.



Die Energie sparenden Wabenplissees (DUETTE®-Stoffe) sorgen zudem im Sommer für eine Thermoisolation, indem sie weniger Hitze und im Winter weniger Kälte in den Raum durchlassen. Eine doppelte Lichtfilterung sorgt an blendend hellen Sonnentagen für einen besonders sanften Lichteinfall. Zudem lässt sich die Raumakustik hör- und spürbar verbessern.



Als weltweit führender Anbieter von hochwertigen und innenliegenden Sicht- und Blendschutzsystemen legt Silent Gliss größten Wert auf bestmögliche Bedienbarkeit und maximale Flexibilität. Ob für rechteckige Fenster oder Sonderformen, Dachfenster, Oberlichter oder Wintergärten – für nahezu jeden Fenstertyp gibt es das passende Modell auf Maß.



Neu bietet Silent Gliss auch Modelle zum Kleben für eine einfachere Montage an. Einen weiteren Vorteil bieten schmutz- und feuchtigkeitsabweisende Stoffe, welche unempfindlich gegen Insektenspuren und alkalische Substanzen sind.



Ab Mitte November 2020 wird die neue Plissee-Kollektion mit über 270 Stoffen vorerst über den Fachhandel im Schweizer Markt eingeführt. Im Frühjahr 2021 folgt dann der Markt in Deutschland.



Weitere Informationen finden Sie unter www.silentgliss.de

