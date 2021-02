Die Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO) hat in Thailand die ersten ungekühlt haltbaren Joghurtdrinks mit spürbaren Stücken in aseptischen Kartonpackungen auf den Markt gebracht: Möglich gemacht durch die einzigartige drinksplus-Technologie von SIG.



Die neue Produktreihe der „Chew-D“-Joghurtdrinks bietet Verbrauchern ein gesundes und zugleich spannendes neues Geschmackserlebnis. Der fettfreie und zuckerarme Joghurtdrink mit Passionsfruchtgeschmack enthält kaubare Perlen aus der in den Tropen wachsenden Konjak-Pflanze. Die Marktneuheit ist in combiblocMini 200ml-Kartonpackungen von SIG erhältlich und kann auf Standard-Füllmaschinen von SIG für Getränke abgefüllt werden.



Die nahrhaften Konjak-Perlen in den Chew-D UHT-Joghurtdrinks sind vorteilhaft in einer ausgewogenen Ernährung und werden von Verbrauchern als spürbares, positives Extra bewertet. Die Konsistenz der Getränke unterstreicht den Geschmack und sorgt für ein angenehmes Trinkerlebnis. Die neuartige, aber bereits bewährte drinksplus-Technologie von SIG ermöglicht die aseptische Abfüllung von Getränken mit bis zu 10 Prozent Stückgehalt – beispielsweise von Obst-, Gemüse- oder Nuss-Stückchen oder auch von Getreidekörnern.



Suchart Chariyalertsak, stellvertretender Direktor bei DPO: „Mit der Markteinführung von Chew-D unter Verwendung der drinksplus-Technologie von SIG konnte DPO ein neues Marktsegment erschließen und eine echte Innovation für die thailändische Getränkebranche bringen. Die neue Produktentwicklung bringt auch unserem Unternehmen echten Mehrwert, da wir die neuen drinksplus-Produkte problemlos mit unserer vorhandenen SIG-Fülltechnologie abfüllen können.“



SIG arbeitet mit einem vorteilhaften Mantelsystem, bei dem jede Packung individuell aufgeformt, befüllt und oberhalb des Füllspiegels mit Ultraschall versiegelt wird und nicht durch das Produkt hindurch. Das garantiert die aseptische Sicherheit des Produktes und ist der Grund, warum drinksplus-Produkte mit Stückchen auf Standard-Füllmaschinen von SIG für Getränke abgefüllt werden können, wenn sie mit einem einfach zu installierenden "drinksplus-Upgrade-Kit" ausgestattet sind. Die Stückchen können bis zu sechs Millimeter lang und breit sein. Die Trinkhalme haben einen Durchmesser von bis zu acht Millimetern, was das Trinken der Produkte einfach und angenehm macht.



Vatcharapong Ungsrisawasdi, Country Manager Thailand bei SIG: „Getränkehersteller auf der ganzen Welt sind auf der Suche nach neuen Wachstumsmöglichkeiten und die Herausforderung besteht darin, das richtige Produkt für die richtige Zielgruppe zu entwickeln. Unser Expertenteam hat eng mit DPO zusammengearbeitet, um den hochwertigen Getränken des Unternehmens spürbare Extras hinzuzufügen – und damit gesundheitsbewussten Verbrauchern etwas Spannendes, Nahrhaftes und Innovatives zu bieten.“



Die Partnerschaft zwischen SIG und DPO bietet echte Produktinnovation und -differenzierung. Sie sind Teil der Value Proposition von SIG, die das Ziel verfolgt, innovative Produkt- und Verpackungslösungen zu schaffen, die es Unternehmen ermöglichen, den sich ständig ändernden Anforderungen gerecht zu werden.

(lifePR) (