Das Londoner Start-up Unternehmen GROUNDED hat mit Hilfe von SIG seine innovative Konzeptidee für ein Sortiment 100% pflanzlicher Proteinshakes, die vor allem gesundheitsbewusste, mobile Verbraucher ansprechen, in die Realität umgesetzt und in den Verkauf gebracht.



GROUNDED bat SIG um Unterstützung, ihre vollkommen natürlichen, pflanzlichen Shakes mit Kakao und Pflanzenprotein marktreif zu machen. Da es kaum ein Start-up-Unternehmen gibt, das von Anfang an in eine eigene Produktionsanlage investieren kann, konnte GROUNDED von den vielfältigen Möglichkeiten im combiLab der SIG sowie von der Förderung von SIGs SIGCUBATOR profitieren – dem Accelerator-Programm für Start-ups mit innovativen und vielversprechenden Produktkonzepten. In enger Zusammenarbeit hat SIG die ursprüngliche Idee von GROUNDED auf eine "verbraucherzentrierte" Reise mitgenommen: Sie umfasste das Testen von Prototypen im SIG-Testzentrum in Deutschland ebenso wie die erfolgreiche Markteinführung in diesem Monat.



Als Teil des Prozesses wurde auch die perfekte Verpackungslösung für die pflanzlichen Proteinshakes gefunden: Der einzigartige Kartonflasche combidome 500ml von SIG. combidome zeichnet sich durch ein auffälliges Design aus, das perfekt für den zeitgemäßen, nachhaltigen Unterwegsverzehr geeignet ist, und überwiegend aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt wird.



Gabriel Bean, Gründer von GROUNDED: "Eine kleine Idee kann eine ganze Branche verändern. Wir haben eine Marktlücke für pure, wirklich natürliche, pflanzliche Shakes identifiziert – ohne Kompromisse, was die natürlichen Inhaltsstoffe und die Verpackung angeht. Wir haben über 6 Monate damit verbracht, die richtige Verpackung zu finden, die exakt zu unseren Werten passt. Und wir haben in combidome von SIG die perfekte Lösung gefunden. Die Benefits in punkto Nachhaltigkeit und die einzigartige Form machen combidome zur perfekten Lösung für unser Sortiment. Über die Verpackung hinaus sind auch das Projektteam und die Mitarbeiter von SIG genauso werteorientiert, und wir hätten keine bessere Partnerschaft für die Markteinführung unserer Produkte finden können. Sie unterstützten uns – angefangen vom ersten Kontakt mit dem britischen Team bis hin zu den Mitarbeitern im außergewöhnlichen combiLab in Deutschland. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit den Fachleuten von SIG fortzusetzen.“



GROUNDED und andere zukunftsorientierte Start-ups profitieren von den Möglichkeiten in SIGs combiLab in Linnich (Deutschland), das drei Schwerpunkte hat: konzeptionelle und Marketingunterstützung, Beratung und Testabfüllungen im Labor- und Technikumsbereich sowie zusätzliche Dienstleistungen wie etwa Produkttests.



Anna Rabanus, Global Category Manager bei SIG: "Start-ups wie GROUNDED treiben mit differenzierenden Produktideen für die mobile Generation zunehmend Innovation und Wertschöpfung in der Industrie voran. Wir sind bestrebt, solche Unternehmen frühzeitig zu identifizieren und mit ihnen in Kontakt zu treten, um erfolgreiche Partnerschaften zu bilden und gemeinsam das Potenzial zu erschließen. Wir lernen voneinander und gewinnen neue Perspektiven, während unser Expertenteam die Start-up-Unternehmen in die Lage versetzt, die Kompetenz und Einrichtungen im combiLab zu nutzen. Das Team von GROUNDED teilt unsere Vision, Lebensmittel und Getränke zu liefern, die das Leben der Menschen angenehmer machen und verbessern, und das in einer nachhaltigen Verpackung."



Die innovativen pflanzlichen Proteinshakes von GROUNDED, verpackt in combidome 500ml von SIG und abgefüllt in SIGs combiLab, sind ab diesem Monat online unter www.grounded.co.uk erhältlich – sowie auch beim bekannten Einzelhandelsunternehmen Selfridges. Sie werden zudem in den kommenden Wochen bei Planet Organic angeboten werden. Weitere Vertriebsstellen in Großbritannien und anderen europäischen Ländern sind im Aufbau. Die Partnerschaft mit GROUNDED wird auch nach diesem Marktlaunch fortgesetzt. Das globale Co-Packing-Netzwerk von SIG wird dazu beitragen, die zukünftige Marktentwicklung von GROUNDED zu fördern.



Diese innovative Partnerschaft nutzt das Potenzial der SIG-Plattform für Produktinnovation und

-differenzierung – sie verfolgt das Ziel, innovative Produkt- und Verpackungslösungen zu liefern, die es Unternehmen ermöglichen, den sich ständig ändernden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden.

