Um wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen Unternehmen einen starken Innovationsgeist. Zum einen, weil nicht nur mit der Digitalisierung der technologische Wandel an Fahrt gewinnt, zum anderen, weil beispielsweise auch ein Wertewandel die Bedürfnisse der Kunden verändert. Wer mithalten möchte und auch zukünftig die Wünsche seiner Kunden erfüllen will, braucht deshalb eine Managementkultur, die bestehende Produkte und Leistungen sowie Wertschöpfungsketten neu oder zumindest auch anders zu denken vermag. Doch bei welchen Unternehmen wirkt das Potenzial spürbar nach innen und außen? Dieser Frage ist das Analysehaus ServiceValue in Kooperation mit dem führenden Informationssender WELT nachgegangen. Für die Untersuchung wurden rund 220.000 Führungskräfte-Urteile zur Innovationskraft deutscher Unternehmen eingeholt.



Methode



Fällt es auch nicht leicht, konkret zu bestimmen, was genau eine (Er-)Neuerung ist und ob ein Unternehmen tatsächlich vermag, Innovationen oder Modifizierungen erfolgreich zu platzieren, so kann doch vorausgesetzt werden, dass Personen, die Verbraucher und zugleich Beteiligte der Wirtschaft sind, aufgrund ihres „doppelten“ Hintergrundwissens und Erfahrungen eine Vorstellung davon haben, welchen Unternehmen eine erhöhte Innovationskraft am Markt wie auch intern zugeschrieben werden kann und welchen nicht. Insofern wurden bewusst Führungskräfte (ab Gruppenleiter/in) zur Befragung eingeladen. Bewertet wurden insgesamt 2.337 Unternehmen aus 177 Branchen.



Auswertung



Für jedes Unternehmen wurde über eine fünfstufige Zustimmungs-Skala von „trifft voll und ganz zu“ (1) bis „trifft nicht zu“ (5) der empirische Mittelwert ermittelt. Liegt dieser innerhalb der jeweiligen Branche niedriger (= besser) als der Branchen-Mittelwert, wird dem Unternehmen eine „hohe Innovationskraft“ zugeschrieben. Liegt der Eigenwert zusätzlich niedriger (= noch besser) als der Mittelwert dieser „überdurchschnittlichen“ Gruppe, wird dem Unternehmen eine „sehr hohe Innovationskraft“ zugeschrieben. Das Unternehmen, welches innerhalb seiner Branche den höchsten Eigenwert aufweist, erhält die Auszeichnung „höchste Innovationskraft“ und gilt als Nr. 1 der Branche.







Innovationskraft nachgewiesen



Die Untersuchung identifiziert auf Basis der Führungskräfte-Urteile insgesamt 1.319 Unternehmen als Preisträger für ihre „Innovationskraft“. Eine besonders hohe Zustimmung zeigt sich beispielsweise bei den Unternehmen Samsung, Siemens und Canon. Die folgende Tabelle ist ein Auszug und führt nur die 20 besten Nr. 1 Unternehmen auf, die wie 157 weitere Unternehmen das Prädikat „Höchste Innovationskraft“ aufweisen.



Branche | Nr. 1





Elektronikhersteller | Samsung

Elektrotechnik | Siemens

Kamerahersteller | Canon

Süßwarenindustrie | Bahlsen

Airports | Flughafen München

Porzellanhersteller | Villeroy & Boch

Audiotechnikhersteller | Sennheiser

Fensterhersteller | Velux

Reinigungstechnik | Kärcher

Softwarehersteller | SAP

Sportartikelhersteller | Puma

Optoelektronik | Zeiss

Autozulieferer | Continental

Batteriehersteller | Hoppecke

Molkereien | Hochland

Generika | Ratiopharm

Reifenhersteller | Michelin

Sanitärtechnik | Hansgrohe

Garten- und Motorgerätehersteller | GARDENA

Hotelketten | Deutsche Hospitality



„Gerade in Krisenzeiten wird den Unternehmen nahegelegt, innovativ zu sein“, kommentiert Dr. Claus Dethloff, Geschäftsführer der ServiceValue GmbH, und ergänzt, „doch wird die Innovationskraft nicht erst dann sichtbar, wenn außergewöhnliche Bedingungen es erfordern, sondern permanent, weil letztlich jede erfolgreiche Innovation stets die Passgenauigkeit mit einem Kundenwunsch widerspiegelt.“



Hintergrundinformationen



Die Auszeichnung als innovatives Unternehmen erfolgt allein über Verbraucher-Urteile in der Kombination mit Führungsverantwortung in der Wirtschaft. Die Befragung erfolgt in Kooperation mit dem Informationssender WELT. Dabei werden von 2.337 untersuchten Unternehmen insgesamt 1.319 mit dem Prädikat „höchste“, „sehr hohe“ oder „hohe“ Innovationskraft ausgewiesen. Das komplette Ranking finden Sie unter: Deutschlands innovativste Unternehmen



(lifePR) (