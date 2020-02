Pressemitteilung BoxID: 786562 (Seni)

"In Harmonie mit meiner Haut" - SENI Care Kampagne für anspruchsvolle Haut

Mit zunehmendem Alter benötigt unsere Haut eine besonders reichhaltige Pflege - mit den Produkten von SENI Care ist sie bestens versorgt

SENI, eine der führenden Marken für Inkontinenz- und Körperpflegeprodukte, hat im Februar die Kampagne „In Harmonie mit meiner Haut“ gestartet – im Fokus steht die SENI Care Pflegeserie für anspruchsvolle Haut. Ziel ist es, weibliche Konsumenten ab 40 Jahren bei der Wahl der für sie geeigneten Pflege zu unterstützen und die Produkte als hochwertige Premiummarke zu positionieren. Gleichzeitig stellt SENI Care das neue, frische Verpackungsdesign vor. Die Kommunikation erfolgt in Print und Web, zusätzlich wird auch der Fachhandel eingebunden.



„Insbesondere in den Wechseljahren spüren Frauen eine merkliche Veränderung ihrer Haut: Sie wird trockener, dünner und es bilden sich erste Altersflecken und Falten“, erklärt Michaela Bahr, Leitung Marketing und Kommunikation bei SENI Care. „Die Gedanken kreisen jetzt darum, wie die ungeliebten Schattenseiten des Älterwerdens gemildert werden können. Viele sind verunsichert und greifen aus Unwissenheit zu ungeeigneten Pflegeprodukten. Diesen Frauen möchten wir Hilfestellung bieten und ihnen deutlich machen, dass sie sich auch im Alter in ihrer Haut wohlfühlen können – und dabei spielt die Wahl der richtigen Pflege eben eine entscheidende Rolle.“



Das SENI Care Sortiment für anspruchsvolle Haut umfasst drei Produkte zur sanften Reinigung und fünf zur Regeneration. Enthalten sind Aktivstoffe wie Urea, Panthenol, Leinöl oder Shea-Butter, die Trockenheit, Rauheit und Spannungsgefühle mindern und der anspruchsvollen Haut ein gesundes und frisches Aussehen verleihen.



Im Rahmen der umfangreichen, zweimonatigen Produktkampagne sollen durch eine intensive, zielgruppenspezifische Ansprache Frauen ab 40 Jahren erreicht werden. Schwerpunkt der Kampagne sind eine verstärkte Pressearbeit und informative Stories in Print und Web. Zudem wird unter www.seni-care.de ein Gewinnspiel veranstaltet, bei dem ein Luxus-Wellness-Wochenende für zwei Personen verlost wird. Des Weiteren erfahren Interessierte auf der Website in einem ausführlichen Hautpflege-Ratgeber alles Wissenswerte zu Themen wie Altersflecken, Falten etc. und können sich über die Produktpalette und ihre Inhaltsstoffe informieren.



SENI Care stellt für die Platzierung am PoS passendes Material zur Verfügung: Apotheken und Sanitätshäuser erhalten Aufsteller, die sowohl kostenlose Produktproben der pflegenden Handcreme als auch Teilnahmekarten für das Luxus-Wellness-Wochenende-Gewinnspiel beinhalten. Zudem werden Infobroschüren gestellt, in denen Kunden wichtige und hilfreiche Tipps für die richtige Pflege anspruchsvoller Haut an die Hand gegeben werden.



Weitere Informationen erhalten Sie zudem auf www.seni-care.de.

