DAS IST WAHNSINN!

Die Besetzung der Charakterrollen für die Tour 2020 des Musicals mit den Hits von Wolfgang Petry steht!

Beim Schlagerbooom 2019 trat das Ensemble von DAS IST WAHNSINN! gemeinsam mit KLUBBB3 auf. Nun steht endlich die Besetzung der Charakterrollen des Musicals mit den Welthits von Wolfgang Petry für die Megatour 2020 mit 55 Shows in 35 Städten in ganz Deutschland.





Mit dabei sind die Lieblinge der letzten Tournee sowie neue Talente, die Wolfgang Petry gemeinsam mit dem hochkarätigen Kreativteam um Regisseur Gil Mehmert ausgesucht hat:



Enrico De Pieri und Vera Bolten verkörpern wieder Peter und Sabine.



Thomas Hohler und Tamara Pascual mimen Tobi und Gianna, für Tamara ist die Erstbesetzung der Gianna eine neue Herausforderung.



Frank Winkels und Jessica Kessler spielen Karsten und Gabi, und auch für Frank ist die Rolle des Karsten Neuland.



Mischa Mang und Carina Sandhaus sind einmal mehr als Wolf und Jessica zu erleben.



Enrico De Pieri ist auf Opern- und Musicalbühnen gleichermaßen zu Hause und verkörperte bereits zahlreiche Charakterrollen, wie beispielsweise den Dschinni in Disneys „Aladdin“. Die Rolle des Spediteurs Peter in DAS IST WAHNSINN! hat er von Beginn an maßgeblich mitgeprägt. Als Peter vergöttert der seine langjährige Gattin Sabine und tut alles, um ihr ein luxuriöses Leben zu ermöglichen, auch noch oft selbst LKW fahren.



Vera Bolten verkörperte den Charakter der Sabine ab der Stunde Null des Musicals. Sie hat jede Menge Erfahrungen mit Erstbesetzungen, so auch in der deutschsprachigen Version von „We Will Rock You“ und dem aufwändigen Musical „Das Wunder von Bern“. Als Sabine im Petry-Musical war es immer ihr Traum, gemeinsam mit ihrem Peter die Welt zu bereisen. Nun sitzt sie im goldenen Käfig und wartet darauf, dass er für kurze Zeit von seinen langen Touren nach Hause kommt. Dann geht sie selbst auf Tour.



Frank Winkels kam über die Musik zur Schauspielerei. Von Shrek über König Artus und Don Quijote bis Luther hat er inzwischen unzählige große Musicalrollen verkörpert und ist auch bei Film und Fernsehen ein gern gebuchter Künstler. Als Karsten im Musical um den alltäglichen WAHNSINN von vier Paaren spielt er einen patenten und knuffigen Typ, der im Laufe seiner (Ehe-) Jahre ein wenig lethargisch geworden ist. Früher einmal machte er selbst Musik, aber weil er seine Familie damit nicht ernähren konnte, sattelte er um und arbeitet nun auf dem Schrottplatz hinter Wolfs Kneipe.



Jessica Kessler ist ein Tausendsassa, fühlt sich auf der Musicalbühne ebenso wohl wie in Solo-Projekten im Bereich Rock-Pop und Schlager. Die Rolle der Gabi in DAS IST WAHNSINN! war für die gebürtige Duisburgerin von Anfang an eine Herzensangelegenheit. Als aufgeschlossene und begeisterungsfähige Gabi würde sie sich wünschen, dass Karsten wieder ein wenig zu dem Mann werden würde, in den sie sich einst verliebt hat. Gabi unterstützt die Musikbegeisterung ihres Sohnes, im Gegensatz zu ihrem Bühnenehemann. Der Konflikt droht die Familie zu zerreißen.



Thomas Hohler spielte schon mit elf Jahren in der Duisburger Aufführung von „Les Misérables“ die Kinderhauptrolle des „Gavroche“ im Theater am Marientor. Und auf dieser Bühne verkörperte er bereits in der Weltpremiere von DAS IST WAHNSINN! den Tobi und konnte auch für 2020 wieder verpflichtet werden. Aktuell ist er noch in Stuttgart als Ghost aktiv. Als Tobi, Sohn von Karsten und Gabi, hat er gerade die Schule abgeschlossen und ein begehrtes Praktikum in Aussicht. Und er ist frisch verliebt in die temperamentvolle Gianna.



Tamara Pascual hat während der letzten WAHNSINNs-Tour im Ensemble absolut überzeugt, so dass sie nun die Erstbesetzung der Gianna übernimmt. Als Gianna bestärkt sie ihren neuen Freund darin, seinen eigenen Weg zu gehen. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund und gibt sich selbstbewusst, obwohl sie im Innern sehr verletzlich ist und ein Geheimnis mit sich trägt.



Mischa Mang ist Vollblutmusiker, Leadsänger mehrerer Bands und tritt auch als Solo-Künstler auf. Auf der Musicalbühne verkörperte er bereits unzählige Rollen wie Jekyll in „Jekyll und Hyde“ oder Dieter in „We Will Rock You“. Als Wolf im Wolfgang-Petry-Musical ist er der Wirt der maroden Kneipe Whisky Bill und Peters bester Freund. Vor Ewigkeiten hat er sich mal in eine Jessica verliebt, aber das Paar trennte sich wieder, keiner von beiden hat den anderen aber vergessen.



Carina Sandhaus ist zwischen Köln und Bielefeld auf allen großen Bühnen daheim. Sie spielte u.a. Sandy in „Grease“; Mary in „The Life“, Anette in „Saturday Night Fever, Scaramouche und Ozzy in „We Will Rock You“, Donna in „Mamma Mia“ u.v.a.m. Als Jessica in DAS IST WAHNSINN! betreibt sie das Hotel Casa del Sol in Bahia del Sol, das für sein musikalisches und sein Wellness-Programm bekannt ist. Hinsichtlich ihrer Jugendliebe steht ihr eine große Überraschung ins Hotel.



Als die legendären vier WAHNSINNs-Liebespaare tauchen diese Ausnahmekünstler ein in den musikalischen Petry-Kosmos voller ungeschickter Macho-Allüren, dicker Männerfreundschaften, sehnsüchtiger Verliebtheit, trauriger Beziehungsscherben und viel männlicher Unbeholfenheit beim Frauenverstehen.



DAS IST WAHNSINN!, das Musical zum Mitfeiern, Mitfühlen und Mitfiebern, hält seine bewährte Mischung aus über zwei Stunden Spaß, Stimmung und grandioser Unterhaltung bereit. Natürlich werden alle Petry-Hits von den handverlesenen Musicalstars live gesungen, begleitet von einem leidenschaftlich spielenden Ensemble und einer siebenköpfigen Live-Band, welche die Hallen und Arenen der Tournee 2020 zum Beben bringen werden.



07.04.2020 Hof, Freiheitshalle

09.04.2020 Rostock, Stadthalle

10.04.2020 Bremen, Halle 7 ÖVB Arena

11.04.2020 Kiel, Sparkassen Arena

12.04.2020 Erfurt, Messe

14.04.2020 Bamberg, Brose Arena

15.04.2020 Bayreuth, Oberfrankenhalle

16.04.2020 Regensburg, Donau Arena

17.04.2020 Würzburg, S. Oliver Arena

18.04.2020 Mannheim, SAP Arena

19.04.2020 Fulda, Esperanto Halle

21.04.2020 Düren, Arena Kreis Düren

22.04.2020 Münster, Halle Münsterland

23.04.2020 Siegen, Siegerlandhalle

24.04.2020 Trier, Arena Trier

25.04.2020 Freiburg, SICK Arena

26.04.2020 Kempten, bigBOX ALLGÄU

28.04.2020 Wetzlar, Rittal Arena

29.04.2020 Köln, LANXESSarena

30.04.2020 Oberhausen, König-Pilsener Arena

01.05.2020 Bielefeld, Stadthalle

02.05.2020 Stuttgart, Porsche Arena

03.05.2020 Neu Ulm, Rathiopharm Arena

05.05.2020 Magdeburg, GETEC Arena

06.-07.05.2020 Chemnitz, Stadthalle

08.-09.05.2020 Dresden, Messe

10.05.2020 Zwickau, Stadthalle

12.-13.05.2020 Frankfurt, Jahrhunderthalle

15.05.2020 Hannover, Swiss Life Hall

16.05.2020 Braunschweig, Volkswagenhalle

17.05.2020 Leipzig, Arena

19.05.2020 Nürnberg, Arena

20.-22.05.2020 Berlin, Tempodrom

23.05.2020 Hamburg, Barclaycard Arena

26.05.-07.06.2020 München, Deutsches Theater

