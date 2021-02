Die besondere Beziehung zwischen Menschen und Pferden besteht seit Jahrhunderten und ist von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt. Alte Volksweisheiten sowie Sprichwörter aus aller Welt besagen, dass Glück und Zufriedenheit in direktem Zusammenhang mit dem Pferd stehen: Die Welt vom Rücken der Vierbeiner aus entdecken ist daher der absolute Traum eines jeden passionierten Reiters und Pferdeliebhabers.



Wir zeigen Ihnen die schönsten Orte unserer Kunden, die zu Pferd entdeckt werden können und wo jeder Ausritt zu einer aufregenden Galoppade wird. Ob ein Reitausflug am Strand, ein echter Cowboy-Ritt durch die Prärie oder eine Reitsafari inmitten der Wüste: Reiterlebnisse wie diese bleiben in Erinnerung, sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Reiter!



Laucala Island: Reitertraum am puderweißen Sandstrand



Außer Meeresrauschen nur noch das klackende Geräusch der Hufen hören: Wer schon lange auf dem Rücken eines Pferdes am Strand entlang galoppieren wollte, kann dies auf Laucala Island wahrwerden lassen. Ob erfahrener Reiter, blutiger Anfänger oder einfach leidenschaftlicher Pferdeliebhaber – geführt von einem privaten Guide oder auf eigene Faust erleben Pferdefreunde auf Laucala Island ein Reiterlebnis der besonderen Art. Entlang der Kokosnussplantage öffnet sich am Ufer angekommen ein endlos weißer Sandstrand, der zu ausgedehnten Reitsessions unter Palmen einlädt. Ob Groß oder Klein, für jede Altersgruppe stehen zutrauliche Pferde und Ponys zur Verfügung. Wer bei seinem Reitabenteuer mit einem echten „Seepferdchen“ unterwegs ist erlebt das Wellenreiten aus einer ganz neuen Perspektive: Auf dem Rücken seines Wegbegleiters anstatt auf einem Surfbrett! Weitere Informationen unter www.laucala.com.



Zannier Hotels Sonop: Safariritt durch die Namib Wüste



Der Sonne entgegen reiten: Schon in den frühen Morgenstunden, wenn die ersten Sonnenstrahlen die Dünen Namibias im rot-goldenen Glanz der Lodge Zannier Hotels Sonop erstrahlen lassen, stehen die bestens ausgebildeten und warmherzigen Pferde der eigenen Ranch bereits in den Startlöchern, um ihre Reiter durch die endlose Wüste zu begleiten. Mit einem erfahrenen Guide an der Seite starten Pferdefans in ihr zweistündiges Reitabenteuer: Weite Ebenen und lange Sandpisten laden zu aufregenden Galoppaden ein, während die unzähligen Sanddünen auf und ab getrabt werden. Bei einem Mittagspicknick lassen Gäste die malerische Aussicht über die Namib Wüste, deren Oberfläche einem sandigen Wellenmeer gleicht, auf sich wirken. Und auch der Weg zurück zur Farm wird zu einem besonderen Erlebnis für die Pferdeliebhaber: Wie ein echter Ranger bahnen sich Reiter und Pferd ihren Weg durch ein nahezu ausgetrocknetes Flussbett und erkunden dabei die einzigartige Natur und Tierwelt. Weitere Informationen unter https://www.zannierhotels.com/sonop/en.



Der Sonne entgegen reiten: Schon in den frühen Morgenstunden, wenn die ersten Sonnenstrahlen die Dünen Namibias im rot-goldenen Glanz der Lodge Zannier Hotels Sonop erstrahlen lassen, stehen die bestens ausgebildeten und warmherzigen Pferde der eigenen Ranch bereits in den Startlöchern, um ihre Reiter durch die endlose Wüste zu begleiten. Mit einem erfahrenen Guide an der Seite starten Pferdefans in ihr zweistündiges Reitabenteuer: Weite Ebenen und lange Sandpisten laden zu aufregenden Galoppaden ein, während die unzähligen Sanddünen auf und ab getrabt werden. Bei einem Mittagspicknick lassen Gäste die malerische Aussicht über die Namib Wüste, deren Oberfläche einem sandigen Wellenmeer gleicht, auf sich wirken. Und auch der Weg zurück zur Farm wird zu einem besonderen Erlebnis für die Pferdeliebhaber: Wie ein echter Ranger bahnen sich Reiter und Pferd ihren Weg durch ein nahezu ausgetrocknetes Flussbett und erkunden dabei die einzigartige Natur und Tierwelt. Weitere Informationen unter https://www.zannierhotels.com/sonop/en.



andBeyond Vira Vira: Als Cowboy durch die chilenische Prärie



Eine heimelige Ranch vor atemberaubender Kulisse inmitten der unberührten Natur – die andBeyond Vira Vira Lodge im Lake District in Chile bietet den perfekten Ausgangspunkt für Cowboy-Erlebnisse à la Südamerika. Nur eine kurze Fahrt durch die Natur mit dem Jeep entfernt befindet sich Huepil Malal, ein Reitzentrum, das an das Naturschutzgebiet Cañi grenzt. Hier treffen Gäste auf einen waschechten Huaso, einen chilenischen Cowboy. Auf den heimischen Pferden geht es dann durch die offene Prärie Chiles. Hier findet jeder reitbegeisterte Gast das richtige Pferd: von Reitanfängern, die in gemütlichem Tempo die atemberaubende Schönheit der Natur vom Sattel aus genießen wollen, bis hin zu fortgeschrittenen Reitern, die sich auf tolle Galoppstrecken in der sensationellen Landschaft freuen – Picknick am See inklusive. Zurück in der Lodge können sich die Cowboys dann am knisternden Lagerfeuer mit chilenischen Köstlichkeiten und einem Glas Wein von ihren Abenteuern erzählen. Weitere Informationen unter www.andbeyond.com.



Neptune Hotels Kos: Reitabenteuer für Groß und Klein



Rauf aufs Pferd! Ob im Schritt entspannt am Ufer entlang oder im feurigen Galopp durch die seichte Wellenbrandung – auf Gäste der Neptune Hotels auf Kos warten besondere Reitabenteuer, sowohl für Einsteiger als auch für fortgeschrittene Reiter. Nur rund zehn Autominuten von der Hotelanlage entfernt, befindet sich „Erikas Horse Farm“, das Zuhause einer ganzen Herde achtsamer und herzlicher Pferde. Die Farm bietet begleitete Reitausflüge in kleinen Gruppen oder geführte Einzelausflüge an. Sattelfeste Abenteurer ab sechs Jahren fegen schon am frühen Morgen bei einer etwa einstündigen Tour zuerst über Felder und Flamingo-Landschaften und erkunden dann die Umgebung des Naturschutzgebietes des Salt Lakes, bevor sie am Strand von Marmari, umgeben von Wellenrauschen und einer sanften Meeresbrise, entlang reiten. Wer in den Sonnenuntergang traben möchte, schwingt sich vor Einbruch der Dämmerung in den Sattel. Ein Highlight dabei ist das Wasserplantschen im Meer zusammen mit den fleißigen Vierbeinern. Und auch Pferdefreunde ab vier Jahren, die ihre ersten Erfahrungen auf dem Rücken eines Pferdes sammeln wollen, können sich auf ein einmaliges Reiterlebnis am Strand freuen: Stets geführt von einem professionellen Guide erleben auch sie einen für Kinder aufregenden Ausritt, von dem sie noch lange träumen.



andbeyond Reitsafaris: Auf vier Hufen durch den afrikanischen Busch



Auf Safari in Afrika bedeutet, der Natur ganz nahe zu sein, die Big Five auf Augenhöhe zu erleben, die kleinen und großen Wunder der Wildnis entdecken – dabei muss eine Safari aber nicht immer der klassische Game Drive sein. Aus einer ganz anderen Perspektive als dem Safarijeep erleben Abenteuerlustige die Schönheit Afrikas bei einer Reitsafari mit andBeyond: Ob durch die Grasflächen im Okavango-Delta in Botswana galoppieren, die Tiervielfalt der Masai Mara vom Pferderücken aus bestaunen oder bei einem Ritt durch das andBeyond Phinda Private Game Reserve in Südafrika die Kombination aus afrikanischem Busch und Meer entdecken. Und wo ließen sich Cowboy-Geschichten besser erzählen, als bei einem Sundowner am Lagerfeuer in einer der andBeyond Lodges? Und auch für Erholungssuchende bietet andBeyond ein unvergessliches Reiterlebnis: Gäste auf Benguerra Island vor der Küste Mosambiks können während ihres Aufenthaltes einen entspannten Ausritt am Sandstrand genießen – Schwimmen mit Pferden im Indischen Ozean inklusive. Weitere Informationen unter www.andbeyond.com.



Marthinal Sagres Beach Family Resort: Entlang der Algarve bis ans „Ende der Welt“



Auch in Portugal gibt es einen „Wilden Westen“, der sich auf dem Rücken der Pferde aus einer ganz neuen Perspektive erleben lässt: die südwestliche Algarve mit ihren feinen Sandstränden, rauen Felsen und weitläufigen Pinienwäldern. Inmitten dieser unberührten Natur liegt das familienfreundliche Luxusresort Martinhal Sagres Beach Family Resort im Naturschutzgebiet Costa Vicentina und bietet den perfekten Ausgangspunkt für Ausritte durch die portugiesische Natur bis hin zum „Ende der Welt“, dem südwestlichsten Punkt Europas. Zahlreiche Reitwege führen durch duftende Pinien- und Eukalyptuswälder, immer den Atlantik im Blick. Von halbstündigen Ponyausflügen für Kinder über entspannte Strandritte für Einsteiger bis hin zu Tagesausflügen für sattelfeste Reiter findet hier jeder das passende Angebot und das passende Pferd, denn alle Pferde im benachbarten Reitstall wurden aufgrund ihres freundlichen und zutraulichen Charakters ausgewählt und teilweise vor Ort ausgebildet. Das Highlight jedes Ausrittes an der Algarve, an den sich jeder Reitbegeisterte noch lange erinnern wird: im Galopp am weißen Sandstrand durch die Brandung des Atlantiks rauschen. Weitere Informationen unter www.martinhal.com.

(lifePR) (