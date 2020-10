Während die vergangenen turbulenten Monate in Blitzgeschwindigkeit an uns vorbeigerauscht sind, lädt die bevorstehende Weihnachts- und Festtagszeit dazu ein, zu Ruhe zu kommen und das bewegte Jahr Revue passieren zu lassen. Mit unserer heutigen Themenidee möchten wir Ihnen Input und Inspirationen für Ihre nächste Redaktionssitzung an die Hand geben – mit weihnachtlicher Stimmung und Vorfreude auf 2021. Und wer nach Geschenkinspirationen sucht, wird hier ebenso fündig!



The Living Circle: In den Zürcher Hotels Storchen, Widder und Alex die Weihnachtszeit und Festtage an einmaligen Orten zelebrieren



Von einem weihnachtlichen After Work Drink im neuen Widder Garden über einen kulinarischen Weihnachtsabend, bei dem Küchenchef Tino Staub ein Fondue Chinoise aus erlesenen Zutaten kredenzt, bis hin zum exklusiven Silvesterabend mit Blick über den Zürichsee: In den Häusern des The Living Circle wird sowohl die Weihnachtszeit als auch die Silvesternacht in elegantem Rahmen zelebriert.



Mit dem „Jardin de Noel“ eröffnet das legendäre Fünf-Sterne-Superior-Hotel Widder im neuen Widder Garden von 6. November bis 31. Dezember eine Pop-Up-Lounge, die den perfekten Rahmen für beschwingte Stunden bietet, um die Winterzeit bei einem Spritz und Häppchen wie Austern und Sushi zu genießen. Von 21. bis 31. Dezember 2020 heißt zudem Küchenchef Tino Staub im Restaurant Boucherie AuGust des Widder Hotels Foodies willkommen: Vom eigenen Hofgut Chateau de Raymontpierre aus dem Kanton Jura bezogen, kredenzt Staub für das herzhafte Fondue-Menü erlesenes Fleisch neben hausgemachten Dips und Saucen, angelehnt an die gemütliche Weihnachtsstimmung. Das Fondue Chinoise kostet pro Person 78 Euro.



Für einen stilvollen Jahresabschluss können Silvesterliebhaber im Storchen Zürich sowie im Alex das Feuerwerk-Spektakel um Mitternacht aus besonderen Perspektiven erleben: Von der Rooftop Bar The Nest des Storchen reicht der Blick über die funkelnde Limmat, während im Anschluss über den Dächern Zürichs eine Neujahrs-Show geboten wird. Der Eintritt zur Neujahrs-Show im Storchen Zürich kostet inklusive einem Glas Champagner 51 Euro. In idyllischer Atmosphäre direkt am Ufer des Zürichsee lädt auch das Alex, das gemeinsam mit den hochkarätigen Züricher Hotels Storchen und Widder ein außergewöhnliches City- & Lake-Resort bildet, zu einem exklusiven Silvesterabend ein: In stilvoller Manier legen Gäste hier mit dem hoteleigenen Shuttleboot am Hotelsteg an, bevor Küchenass Tino Staub ein 3-, 5- oder 7-Gänge-Menü im Seerestaurant zaubert. Der Countdown ins neue Jahr wird wahlweise von der eigenen Penthouse-Suite mit ungestörtem Blick über den Zürichsee oder am hoteleigenen Steg heruntergezählt – so wird das neue Jahr standesgemäß eingeläutet! Weitere Informationen unter www.thelivingcircle.com.



Relais & Châteaux Gut Steinbach Hotel und Chalets: Weihnachten in den Bergen ist Balsam für die Seele



Wer von einer weißen Weihnacht in den Bergen träumt ist im Relais & Châteaux Gut Steinbach Hotel und Chalets genau richtig. In einem der sieben Chalets verbringen Familien die Feiertage alle zusammen unter einem Dach. Ausgestattet sind die gemütlichen Chalets mit zwei oder drei Doppelzimmern mit eigenem Bad und bietet damit ausreichend Rückzugsmöglichkeiten zum Fest der Liebe. Auf Wunsch schmückt das Team im großzügigem privaten Wohn- und Essbereich mit Kamin auch einen Christbaum. Am Heiligen Abend zaubert Chefkoch Achim Hack ein Weihnachtsmenü, das in einer der festlich dekorierten Stuben im Restaurant serviert wird. Wer jetzt noch nicht in Weihnachtsstimmung gekommen ist, schaut nur aus dem Fenster: Die Berge, das Rotwild und das Erklingen der Kirchenglocken aus Reit im Winkl versetzen selbst Weihnachtsmuffel in festliche Stimmung. Anfragen können unter www.gutsteinbach.de/de/chalet-dorf/ gestellt werden.



Weissenhaus Grand Village & Spa am Meer: Die Ostsee wird zum „Winterwonderland“



Ein historisches Schloss, duftender Punsch, das Rauschen der Ostsee und direkt vor dieser Kulisse eine Eisstockbahn – Weissenhaus Grand Village & Spa verwandelt sich im Advent in einen Wintertraum für Ruhesuchende und Naturliebhaber. Wer hier die schönsten Tage des Jahres verbringt, kann sich auf lange Spaziergänge am einsamen Strand, auf gesunde Ostseeluft und weihnachtliche Momente vor dem Kamin freuen. Auf die zahlreichen denkmalgeschützten Gebäude sowie das am Strand gelegene Bootshaus verteilt finden Gäste viele kleine Orte zum Verweilen, Orte, an denen die Zeit ein wenig stehen bleibt und man das besondere Jahr Revue passieren lassen kann. Dem mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Christian Scharrer verdanken die Gäste nicht nur weihnachtliches Gebäck aus der Schlossküche, sondern auch ein festliches Weihnachtsmenü, das im liebevoll geschmückten Courtier gereicht wird. Weitere Informationen unter www.weissenhaus.de.



Emerald Maldives Resort & Spa: Feiertage unter Palmen – deutsche Weihnachtstanne inklusiv



Koffer packen und ab in den Flieger, denn endlich ist es wieder möglich, auf die Malediven zu reisen… gerade noch rechtzeitig, um den Weihnachtsurlaub am Sandstrand zu verbringen. Hier warten Flip-Flops statt Pantoffeln, Gin Tonic statt Glühwein und türkisblaues Wasser statt gefrorene Seen – wer die Feiertage weit weg von Lebkuchen und Punsch verbringen möchte, der ist im erst letztes Jahr eröffneten Emerald Maldives Resort & Spa genau richtig. Und gleichzeitig steht in all den Feierlichkeiten im stylischen Luxusresort der Weihnachtsbaum im Mittelpunkt. „Oh, Tannenbaum“, darf auch hier gesungen werden – denn für die Feiertage wird eine deutsche Tanne eingeflogen, die Gäste schmücken. Auch an ein Geschenk der ganz besonderen Art hat das Emerald Maldives gedacht: Gäste dürfen über die Feiertage eigens ein Bäumchen auf der Insel pflanzen. Der wohl originellste Gutschein unterm Weihnachtsbaum! An Heiligabend schlemmen Familien wie Paare beim großen Gala Dinner unter der grünen Tanne und mit den Füßen im Sand. Ansonsten sind Pool Party, Weinverkostung in der Brandung des Indischen Ozeans, Kinoabend für die kleinen Gäste und eine große „White Party“ am zweiten Weihnachtsfeiertag angesagt. Natur und Romantik pur ist dann noch beim exklusiven Vollmond-Dinner geboten, während am maledivischen Themenabend hiesige Köstlichkeiten serviert werden. Am Silvesterabend verwandelt sich das Emerald Maldives zum perfekten Ort, um das Jahr gebührend zu verabschieden – mit Cocktailempfang, Gala Dinner und Silvester Countdown. Weitere Informationen unter www.emerald-maldives.com.



Martinhal Sagres Beach Family Resort: Festlich ins neue Jahr mit der ganzen Familie



Wie ließe sich das neue Jahr schöner begrüßen als im Kreise der ganzen Familie, am liebsten mit allen Generationen? Im Fünf-Sterne-Familienresort Martinhal Sagres Beach Family Hotel an der Algarve kann der Silvesterabend ganz individuell gestaltet werden und bietet so den perfekten Rahmen für Babys, Kleinkinder, Eltern und Großeltern. Ein besonderes Jahr erfordert auch besondere Maßnahmen und so können Gäste in diesem Jahr entscheiden, ob sie am edlen Gala-Dinner in einem der Restaurants teilnehmen oder aber ein festliches Familien-Dinner in der privaten Villa genießen möchten – ganz in Privatsphäre. Während sich die kleinen Gäste mit Wunschlisten fürs neue Jahr, Basteln von Partyhüten und -brillen im Kids Club auf den Jahreswechsel einstimmen, können die Erwachsenen das Jahr im Finisterra Spa entspannt verabschieden, noch eine Runde Tennis spielen oder einen Spaziergang am weitläufigen Strand von Martinhal machen und die milde Dezemberluft genießen. Am Silvesterabend trifft sich die ganze Familie zum mehrgängigen Gala-Dinner mit Live-DJ – oder aber lässt sich das Festtagsmenü am Nachmittag in die Familienvilla liefern, in der es am Abend nur noch in der hauseigenen Küche serviert wird. Ganz egal, ob Restaurant oder Esstisch in der eigenen Villa – im Martinhal Sagres wird der Rutsch ins neue Jahr zu einem unvergesslichen Abend mit der ganzen Familie. Weitere Informationen unter www.martinhal.com.



Geschenkideen mit Urlaubsflair: Eine Safari unterm Weihnachtsbaum, eine tierische Patenschaft auf den Seychellen oder eine Teezeremonie wie in Namibia



Achtung, Löwe unterm Baum! Wer nicht gleich eine Reise nach Afrika verschenken möchte, kann sich dank des südafrikanischen Luxusreiserveranstalters und Lodgebetreibers andBeyond afrikanische Savanne mit einer ganz besonderen Geschenkidee die Savanne ins heimische Wohnzimmer holen. Die Geräusche und Gerüche des Busches, die abenteuerreiche und zugleich entspannende Atmosphäre einer Safari – weil all das in Zeiten der Reisebeschränkungen gerade nicht möglich ist, bietet andBeyond die perfekte Geschenkidee für Afrikaliebhaber, die es nicht erwarten können, endlich wieder Safarihut und Fernglas einpacken zu dürfen: Einen Gutschein für eine Safari im Wohnzimmer. Ganz exklusiv und allein mit einem Ranger sprechen – das hilft, die Sehnsucht nach dem Lieblingskontinent zu stillen und die Verbindung aufrechtzuerhalten. Oder wie wäre es, eine junge Schildkröte auf den Seychellen zu adoptieren? Auf der Privatinsel Fregate Island Private wird Naturschutz großgeschrieben – die inseleigene Tortoise Sanctuary ist eine von vielen Initiativen, in der Schildkrötenbabys gerettet sowie aufgezogen werden. Und das i-Tüpfelchen: Die Kleinen können sogar adoptiert werden! Die adoptierte Schildkröte wird gemessen, gewogen und auf dem Panzer mit dem gewünschten Namen beschriftet, den die „Adoptiveltern“ für sie aussuchen – Adoptionsurkunde inklusive. Das Beste: Mit der originellen Idee tun Interessierte gleichzeitig Gutes für die lokale Flora und Fauna: Die Gebühr wird dazu genutzt, die Tierschutzinitiativen auf Fregate weiter zu finanzieren. Wer seinen Liebsten lieber etwas für die Geschmacksknospen schenken möchte, findet mit den nach traditioneller Art hergestellten, organischen Teesorten von The Tea Artisans, die Hotelgründer Arnaud Zannier 2019 gegründet hat, das passende Präsent. Vor der Herstellung des Tees taucht das Team von The Tea Artisans tief in die lokale Kultur der Orte ein, an denen der Tee gezüchtet wird. Das Ergebnis sind natürlich-aromatische Teekreationen, die mittlerweile in allen Zannier Hotels erhältlich sind – gleichzeitig aber auch online, um sich so das Urlaubsflair der Zannier Hotels nachhause zu holen. Informationen finden Sie unter www.andbeyond.com/virtual-experiences/, www.fregate.com, www.zannierhotels.com und www.the-tea-artisans.com.

