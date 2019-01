Bald in SeaWorld San Diego

Im Meerespark SeaWorld San Diego am Pazifischen Ozean entsteht demnächst Kaliforniens höchste, schnellste und längste Achterbahn. Die Eröffnung von Dive Coaster Mako ist für 2020 geplant. Bei der Gestaltung inspirierten die schnellen und geschmeidigen Bewegungen von Haien die Designer. Benannt ist die neue Achterbahn nach einer der schnellsten Hai-Arten in den Weltmeeren. Thematisch will Mako über Haie informieren und auch sensibilisieren. Aktuell sind viele Spezies der Meerespolizisten in ihren Beständen gefährdet. Zu den Highlights des 762 Meter langen Coasters zählen Geschwindigkeiten von bis zu 97 Stundenkilometern, kombiniert mit einem 90 Grad-Sturz, Inversionen, Fassrolle und einem Immelmann Looping. Direkt nach dem Start geht es für die Mitfahrer, deren Beine lose in der Luft baumeln, in die Höhe. Auf 47 Metern kippt der mit jeweils 18 Gästen besetzte Wagen 45 Grad nach vorne, bevor er 44 Meter senkrecht in die Tiefe rast. Das neue Fahrerlebnis entsteht im südöstlichen Bereich des Parks auf einem derzeitigen Parkgelände. Konstruktionspartner ist der renommierte Schweizer Hersteller Bolliger & Mabillard (B&M), mit dem SeaWorld Parks & Entertainment bereits mehrere Rides gemeinsam gebaut hat. Dazu zählen die Achterbahnen Mako, Manta und Kraken im Schwesterpark SeaWorld Orlando in Florida. SeaWorld San Diego ist einer der populärsten Meeresparks der Welt. 1964 gegründet ist er weltweit führend in punkto Pflege, Bildung, Forschung, Schutz und Rettung von Meerestieren.

