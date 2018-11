Fichtelbergbahn rollt wieder

29.11.18

Vom 1. bis 29. November rollten auf der Fichtelbergbahn keine Züge. Ab Freitag, 30. November dampft es wieder bei der Schmalspurbahn. Die Dampflokomotiven werden dann täglich vier, an den Wochenenden fünf Zugpaare zwischen Cranzahl und Kurort Oberwiesenthal befördern.



In der Adventszeit erwartet die Fichtelbergbahn bis zu 40.000 Fahrgäste. Besonders beliebt sind die Nikolausfahrten. In diesem Jahr kommt der Nikolaus am 9. Dezember durch den Zug. Die Vormittagszüge ab Cranzahl sind bereits ausgebucht. Ab Oberwiesenthal sind noch ganztägig ausreichend Plätze verfügbar, ab Cranzahl nur noch am Nachmittag. Interessenten können kostenfrei unter Telefon 037348 151-0 reservieren.



In der Sperrpause fuhr an einigen Tagen der Schienenersatzverkehr als besonderes Angebot mit dem historischen Bus IKARUS 250 des Regionalverkehr Erzgebirge. An den fünf Fahrtagen konnten fast 200 Gäste im Bus begrüßt werden.

(lifePR) (