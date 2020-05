Pressemitteilung BoxID: 798776 (SDG Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH)

Die SDG- Bahnen nehmen am 16. Mai 2020 Fahrbetrieb wieder auf

„Fast sieben Wochen stehen die Räder auf den drei SDG-Strecken still. Auch wenn wir die Zwangspause seit dem 28. März 2020 mit Baumaßnahmen so effektiv wie möglich nutzen konnten, freuen wir uns, dass es ab Samstag, 16. Mai 2020 auf allen Strecken der SDG in Abstimmung mit dem VVO und dem VMS wieder nach Fahrplan dampfen wird“, teilt Roland Richter, Geschäftsführer der SDG Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft mbH, mit.



„Ein paar Dinge gibt es für unsere Fahrgäste mit der Wiederaufnahme des Fahrbetriebs dennoch zu beachten“, so Roland Richter weiter. Unter Einhaltung der aktuell geltenden Maßnahmen, um auch weiterhin die Ausbreitung von Covid-19 zu vermeiden, gilt für die Fahrgäste der SDG-Bahnen bis auf Weiteres eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Abdeckung im Zug sowie in den Servicestellen in Kurort Oberwiesenthal und Moritzburg. Ebenfalls wird weiterhin darum gebeten, die bereits bestehenden Hygienemaßnahmen und die Niesetikette einzuhalten und auf eine Mitfahrt mit auffälligen Symptomen zu verzichten.



„Da unsere Servicestellen vorerst nur durch Einzelpersonen betreten werden dürfen, wird das Zugpersonal mit dafür sorgen, dass alle Fahrgäste ohne große Wartezeiten eine Fahrkarte erwerben können“ erklärt Richter.



Die Fichtelbergbahn dampft im Fahrplan der Hauptsaison nun wieder täglich mit zwei Dampfzügen durch das Erzgebirge. Die Lößnitzgrundbahn und die Weißeritztalbahn nehmen Ihren regulären Betrieb vor den Toren Dresdens wieder auf.



Einziger Wermutstropfen bleibt, dass auch die Themenfahrten und Werkstattführungen im Juni abgesagt werden mussten. Alle betroffenen Fahrgäste werden durch das Team der SDG informiert. Über die folgenden Themenfahrten wird jeweils im monatlichen Rhythmus anhand der aktuellen Lockerungsmaßnahmen entschieden.



Für Fragen steht das Serviceteam ab dem 14. Mai telefonisch und per Mail zur Verfügung. Aktuelle Informationen erhalten die Fahrgäste der SDG auf Facebook oder www.sdg-bahn.de

