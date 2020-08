Pressemitteilung BoxID: 812266 (Schweizer Effax GmbH)

Was Sie sonst noch über HEY SPORT wissen sollten

HEY SPORT - Die Qualitätsmarke vom Marktführer

Angetrieben von Forschung und Entwicklung erobern stetig neue, verbesserte Materialien den Sport- und Freizeitbereich – gleichzeitig wächst die Nachfrage nach Reinigungs- und Pflegemitteln, die die Funktionen dieser Materialien gezielt erhalten. Mit unserer Qualitätsmarke HEY SPORT bieten wir innovative und bis ins Detail durchdachte Lösungen für die Pflege hochwertiger Produkte. Als impulsgebende Spezialisten in diesem Bereich stehen wir in engem Kontakt mit den Produzenten, analysieren die spezifischen Eigenschaften der Materialinnovationen und investieren stetig in die Forschung und Entwicklung innovativer HighChem.



Produktion



Der Produktionsstandort Deutschland ist für uns deshalb wichtig, weil wir hier die einmalige Möglichkeit haben, in einer besonders intensiven Zusammenarbeit mit spezialisierten, kompetenten Chemieunternehmen innovative und besonders umweltfreundliche Rohstoffe und Verpackungstechnologien für unsere Produkte entwickeln und beziehen zu können.



Unsere Philosphie



Wir möchten unseren Beitrag zu einer lebenswerten Natur leisten. Unsere Produkte unterstützen Menschen dabei, die Natur zu entdecken und sie als Erholungsort zu genießen. Verschiedene Aspekte der Umweltverträglichkeit spielen dabei eine entscheidende Rolle.



So übernehmen wir in allen Produkt- und Produktionsbereichen unsere Verantwortung gegenüber der Natur – damit auch nachfolgende Generationen die Natur als Sport- oder Erholungsort entdecken können.



Naturschutz



Wir unterstützen die European Outdoor Conservation Association (EOCA) und fördern damit nachhaltige Projekte zum Naturschutz. Die EOCA ist eine wohltätige Organisation und hat sich zusammen mit ihren Mitgliedern aus der europäischen Outdoor Industrie den Schutz der Umwelt und Natur zur Aufgabe gemacht.



Dies sind die Projekte der letzten Jahre:



• die Erstellung eines Umweltpfades in Nepal



• ein Abfallbeseitigungsprojekt einer Gebirgsspitze in Kirgisistan



• der Schutz von Braunbären im Norden Spaniens



• die Wiederbepflanzung eines einheimischen Primärwaldes in der Tschechischen Republik



• die Kreation eines grenzüberschreitenden Hiking Pfades in Mazedonien und Albanien



• der Schutz von Torfmooren in Irland



• die Bewahrung eines altertümlichen Waldes in Schweden vor Abholzung



Unsere Produktion



Unsere CO2 optimierte und Ökoprofit zertifizierte Produktion stellt alle Produkte hier am Standort Nordwalde her:



• wir verwenden ausschließlich umweltfreundliche Rohstoffe und Verpackungstechnologien



• wir garantieren höchste Produktsicherheit und beste Qualität



• wir setzen Ökostrom und unsere eigene Photovoltaikanlage ein



• wir setzen konkrete Maßnahmen zur Senkung von Kosten im Bereich Energie, Wasser und Abfall um



Unsere Produkte



Alle unsere Waschmittel sind biologisch abbaubar gemäß OECD 301



• wir setzen ausschließlich umweltverträgliche Inhaltstoffe ein



• wir hinterlassen garantiert keine Restbestände umweltschädlicher PFOA’s und PFO’s



• unsere Waschmittel sind konzentriert, wodurch weniger Tenside in die Umwelt gegeben werden



• wir setzen keine NANO-Technologie ein



• unsere Spraydosen sind mit komprimierter Luft gefüllt und sprühen völlig ohne Treibgas



Umweltverträglichkeit und Wirkungsweise unserer Produkte werden durch unabhängige Gutachten bestätigt.



Unsere fluorfreien Alternativen



Unsere fluorfreien Imprägnierungen sind wasserbasiert, ohne Lösungsmittel, benzin- und parfümfrei. Die innovativen Rezepturen ohne Nanotechnologie sorgen für die bestmögliche Performance im Bereich der fluorfreien und nachhaltigen Imprägnierung.





















