Pressemitteilung BoxID: 770186 (SCHUSSENRIEDER Brauerei)

Erster Adventsmarkt der Saison in der SCHUSSENRIEDER Erlebnisbrauerei

Von der Krippenfigur bis zu handgeformten Glasartikeln

Vorweihnachtliche Stimmung im SCHUSSENRIEDER Bierkrugstadel: Bereits Ende November läutet der erste Advents- und Kunstmarkt der Saison die romantische und besinnliche Zeit in Oberschwaben ein. Liebevoll verzierte Stände mit vorwiegend traditioneller Handwerkskunst stehen am Samstag, 23. November 2019 von 10-17 Uhr und am Sonntag, 24. November 2019 von 11-17 Uhr im Mittelpunkt des vorweihnachtlichen Geschehens.



Adventsmarktfans finden an diesem Wochenende im Bierkrugstadel alles, was das Herz begehrt: Von edler Christbaumdekoration über Unikatschmuck und Adventsfloristik bis hin zu handgefertigten Krippenfiguren. Viele Kunsthandwerker verlegen ihre Arbeitsstätte an diesem Wochenende in den Bierkrugstadel. So kann zum Beispiel einem Glasbläser über die Schulter geschaut werden. Insgesamt freuen sich über 40 Künstler auf die zahlreichen Besucher, die jedes Jahr zu diesem beliebten Markt kommen.



Eine weitere Attraktion in der Adventszeit ist der Pferde- und Krämermarkt am 29. und 30. November 2019. Keine Schau, sondern ein echter Pferdemarkt: Über 150 Rösser aller Rassen und Größen stehen im Brauereihof zum Verkauf, während auf der Hauptstraße vor der Brauerei der Schussenrieder Krämermarkt zum Bummel einlädt. Am Freitag steigt ab 19 Uhr im Bierkrugstadel die beliebte Stadelgaudi mit dem „Kehlbach Express“.



Weitere Informationen erhalten Sie im SCHUSSENRIEDER Bierkrugmuseum,

telefonisch unter 07583-404-11 oder im Internet unter www.schussenrieder.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (