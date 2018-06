Safaris, Kletterfelsen und Hochseilgärten: Kinder werden in Osttirol zu Abenteurern

In Osttirol erleben Kinder und Jugendliche einen unvergesslichen Sommer oder Herbst voller Abenteuer. Vor allem der Nationalpark Hohe Tauern lockt mit unzähligen kurzweiligen Wandertouren, mit Kraxel- und Kletterfelsen, Hochseilgärten, Wildtiersafaris und vielen Wasserspielplätzen. Dabei sind die beiden Hotels Gradonna****s Mountain Resort und Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian das perfekte Basislager. Hier trifft Abenteuer auf Familientauglichkeit.



Bei einer Safari die Big Five entdecken. Hört sich nach Afrika an, ist aber auch in Osttirol möglich. Bei der Wildtiersafari „Big Five“ gehen Familien auf Spurensuche im Nationalpark Hohe Tauern. Mit Ranger können Österreichs „Big Five“, nämlich Steinadler, Steinbock, Gämse, Bartgeier und Murmeltier erspäht werden. Und für alle Kinder, die hoch hinauswollen, gibt es in Osttirol jede Menge abenteuerliche Wander- und Kletterpfade und zahlreiche Hochseilgärten. Wenn die Kleinen hohe Ansprüche haben, sind sie in Osttirol genau richtig.



Ideale Basislager sind dabei das Gradonna****s Mountain Resort und die Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian. Beide Hotels haben sich auf die kleinen Gäste spezialisiert und bieten möglichst viele Frischluftaktivitäten. Dazu gehört auch der ganztägig geöffnete Natur-Kinderclub im Gradonna****s Mountain Resort, der Kinder ab drei Jahren mit Barfußwandern und Vogelfütterungen lockt. Besonders beliebt sind Bastelkurse mit Naturmaterialien, bei denen die Kinder zum Beispiel Boote aus Baumrinde bauen und nach einer kurzen Wanderung an einer seichten Wasserstelle fahren lassen können. Kinderyoga und Naturmandala im Wald schärfen die Sinne der Kids. Jugendliche kommen mit geführten Biketouren und Wanderungen, Hindernisparcours, Slackline über Wasser, Grillen im Wald, Geocaching oder Kletterwand und Boulderraum voll auf ihre Kosten.



In der Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian können die Kinder im „Häppi Päppi Club“ unter anderem kreativ basteln, eigene T-Shirts bedrucken und Kosmetikprodukte herstellen (Lippenbalsam, Peeling). Im Freien können sie einen Schatz an der Burg Heinfels suchen, leckeres Stockbrot am Lagerfeuer grillen oder einen Bauernhof besuchen. Auch die Wanderung auf den Hausberg „Thruntaler“ verspricht jede Menge Abenteuer. Die Fahrt hinauf mit den Bergbahnen Sillian hoch auf 2.099 Höhenmeter ist für Gäste im Sommer kostenlos.



Beide Hotels sind also perfekte Basislager, um noch mehr Abenteuer am Berg zu erleben. Die passende Ausrüstung und Kleidung können die Eltern im Sportgeschäft im Hotel ausleihen. Für die meisten Aktivitäten reichen festes Schuhwerk, wetterfeste und bequeme Kleidung, Wechselklamotten – und natürlich Lust auf Natur und Abenteuer.



Die besten Abenteuer für Kinder am Berg hier im Überblick:





Wildtiersafari „Big Five“

Auf Spurensuche im Lebensraum der Big Five im Nationalpark Hohen Tauern. Der Ranger entdeckt die „Big Five“: Steinadler, Steinbock, Gämse, Bartgeier und Murmeltier. Mit Spektiv und Fernglas, die die Ranger bei ihren Nature Watch Touren immer gleich zur Hand haben, lassen sich die heimischen Alpenbewohner hautnah beobachten. Hier lässt sich ein scheues Murmeltier blicken, dort schwingt sich ein mächtiger Bartgeier in die Lüfte. Kinder sind hier den Tieren so nah wie sonst nirgends.



Wichtelpark und Hochseilgarten

Im Wichtelpark von Sillian gibt es zahlreiche Attraktionen: Ein kleines Autodrom für die jüngeren Kids, eine Seilrutsche in luftiger Höhe und eine über 30 Meter lange Röhrenrutsche für die Älteren. Zudem zaubern eine Doppelturmanlage, Kinderwippen, Familienschaukeln, Kletterwände, eine Wasserspielanlage und eine 18-Loch Miniaturgolfanlage den Kindern ein Lächeln ins Gesicht. Der Hochseilgarten-Abenteuerpark im Wichtelpark verlangt Mut und Geschicklichkeit: 8 verschiedene Routen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden in Höhen von 1,5 bis 8 Metern. Der Park ist für Kinder ab 3 Jahren (Wichtelparcours) bzw. ab einer Körpergröße von 110 cm (mittlerer Parcours) und ab 140 cm für den hohen Parcours begehbar. Während die Kinder spielen, können die Eltern an Grillplätzen das Mittag- oder Abendessen zubereiten. Direkt am Wichtelpark führt der beliebte Drauradlweg vorbei.



Nationalparkspürnasen

Bei aufregenden Ausflügen zu geheimnisvollen Plätzen sind Spiel und Spaß garantiert. Die Nationalparkspürnasen erwarten: Insektensuche, Laternenwanderungen, Fledermausnächte, Ziegen melken, Basteln mit Heu und Steinen, Barfußwanderungen, Gletscherpeeling, Butterproduktion, Murmeltiersuche, Vogelwanderungen, Bienen, Fotosafaris, Geocaching und vieles mehr.



Wildpark Assling

Der Wildpark Assling in Osttirol in der Erlebniswelt Assling lässt das Tierfreundeherz höherschlagen. Alle Arten heimischer Wildtiere sind hier vertreten. Einige der Bergbewohner dürfen mit angebotenem Futter gefüttert, manche können gestreichelt werden. Hirsche, Gämsen, Marder, Wildschweine, Mufflons, Steinböcke, Murmeltiere, Wildkatzen, Luchse, Schlangen, Enten, Fische, Greifvögel, Wisente und Waschbären leben hier in großräumigen Natur-Gehegen. Die Sommerrodelbahn „Fun Alpin Osttirol“ ist eingebettet in diese herrliche Naturlandschaft des Wildparks und eröffnet bei der Bergfahrt den Blick auf grasende Hirsche und Rehe. Bei der Talfahrt sieht man direkt auf die nahen Lienzer Dolomiten.



Erlebnispark Galitzenklamm

Die Galitzenklamm am Fuße der Lienzer Dolomiten gilt seit Jahren als Geheimtipp in Osttirol. Entlang des Wasserschaupfades kann man über spektakuläre Brücken vorbei an steilen Felswänden spazieren. Zahlreiche Klettersteige laden die Schwindelfreien zum Klettern ein und der Wasserspielplatz sorgt an warmen Tag für die nötige Erfrischung. Ein Abstecher in die angrenzende Jausenstation rundet den Tag perfekt ab.

