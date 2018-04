Eigensinniges Design und einmalige Ideen

LUST AUF BESSER - der Titel des neuen Katalogs aus dem Hause Schulte Design klingt äußerst verheißungsvoll. Auf fast 40 Seiten blättert der Designer und Unternehmer Franz-Josef Schulte sein umfangreiches Portfolio auf. "Diven aus Olivenholz statt Platte mit vier Beinen titelte jüngst die Süddeutsche über meine Tischmodelle- und trifft damit den Nagel auf den Kopf", so der Wahl-Berliner stolz. "Ich mache vor allem eigensinnige Möbel, die es kein zweites Mal auf der Welt gibt."



Die Schönsten stellt der Möbeldesigner, der vor zwei Jahren von Krefeld nach Berlin umsiedelte, in seinem neusten Druckwerk vor. Klarer Fokus: Tische! "Menschen verbringen viel Zeit an Tischen, sie sind dort kreativ oder sitzen mit Freunden und Familie zusammen." Perfekt geeignet für diese Anlässe sind seine Schönheiten alle. Ob Globe - hier ruht die runde Platte auf einer massiven Holzkugel - ein Star in der Kollektion oder Longseller Pavos - die Tischplatte lässt sich teilweise in der Höhe verstellen - etwas Außergewöhnliches haben alle seine Massivholztische.



Von aufwändiger Handarbeit und raffinierten Funktionen zeugen aber auch seine anderen Lieblinge. Schubladenkommode OSK2 zitiert zum Beispiel Details alter Apothekerschränke und vermittelt so Ordnungssinn und Vertrautheit, die uns an eine längst vergangene Zeit erinnern. An handwerkliche Tradition knüpft Drehhocker LOOP mit seiner gedrechselten Spindel an. Aus hochwertigem Olivenholz, Eiche oder Nussbaum ist der Hocker ein Schmuckstück, an dem sich auch noch die nächste Generation erfreuen wird.



Last but not least stellt der Unternhemer in seiner aktuellen Broschüre auch seinen neuen Planungsservice vor, der vor allem für Käufer von Immobilien sehr hilfreich ist. Und natürlich fehlt die Übersicht der neuen Premium-Standorte nicht. In Krefeld, Berlin und Hamburg können Interessierte live erleben, wie verheißungsvoll sich LUST AUF BESSER anfühlt.

Schulte Design GmbH

Leidenschaft für Massivholz sowie allerbeste Verarbeitung und technische Finessen zeichnen Schulte Design seit über 120 Jahren aus. In dieser Zeit entwickelte sich die Möbelmanufaktur vom kleinen Handwerksbetrieb zum international agierenden Unternehmen. Schulte Design mit Sitz in Krefeld und Berlin steht heute, weit über die Grenzen Deutschlands hinaus, für wohngesunde Möbel, die mit raffinierter Technik und zeitlosem Design überzeugen.

