Schüller Möbelwerk KG - neues Standardwerk: "Die Küche zum Leben"

Die Küche als der wichtigste Ort des Hauses ist ein Spiegelbild ihrer jeweiligen Zeit und ihrer Bewohner. In dem Buch „Die Küche zum Leben – Perspektiven für den Lebensraum Küche“ nähert sich Professor Kilian Stauss dieser Vielfalt unter den Gesichtspunkten Historie, Soziologie, Psychologie und natürlich Genuss, Planung und Kultur. Zusammen mit namhaften Gastautoren und dem Küchenhersteller Schüller Möbelwerk KG entwickelte er ein Standardwerk zum Thema Küche, das deren ganze Komplexität abbildet. Das Buch erscheint am 15. Oktober 2018 im DVA Verlag.



Der Titel „Die Küche zum Leben“ beschreibt gleichzeitig die moderne, umfassende Funktion einer Küche. Sie ist heute mitnichten nur Zubereitungsplatz zur Nahrungsaufnahme, sondern vielmehr emotionaler Mittelpunkt von Familie und Freunden, Bühne der Gastlichkeit und des Alltagslebens. Neben ihrer Basisfunktion ist sie zu einem Ort der Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung geworden. „Hier gestalte ich mein Essen, meine Alltagskultur. In einer Welt der vielfach ausdefinierten und nur mehr konsumierbaren Produkte und Prozesse, verbleibt die Küche als eine kreative Insel, als schöpferischer Ort mit Platz für Experimente, Überraschungen, Erfolge, Genüsse“, so Stauss.



Das Buch wirft einen einmaligen Rundum-Blick auf das Thema Küche und deren Wandel im Laufe der Zeit. Der Schüller Möbelwerk KG – einem führenden Hersteller von hochwertigen, individuell geplanten und industriell gefertigten Systemküchen – waren die umfassende Beschreibung von Küchentrends und ihre Einordnung in einem neuen Standardwerk ein besonderes Anliegen. Die langjährige Erfahrung und Unternehmenshistorie, die Produkte und die Kenntnis über deren Wandel in den letzten Jahrzehnten, das Wissen zu den Details im Gestern und Heute machen den fränkischen Traditionshersteller zu einem wertvollen Impulsgeber.



Als Experten kommen neben Geschäftsführer Markus Schüller namhafte Autoren wie Foodtrendforscherin Hanni Rützler, Andrej Kupetz als Geschäftsführer des Rat für Formgebung, die Sterne-Köchin Léa Linster, der Architekt Volker Halbach sowie Ralph Bruder, Professor für Ergonomie, zu Wort.



Das Buch



„Die Küche zum Leben. Perspektiven für den Lebensraum Küche“

Herausgeber und Autor: Prof. Kilian Stauss

Umfang: 192 Seiten mit 200 Farbabbildungen auf 23 cm x 28,5 cm

Preis: 40,00 € (D), 41,20 € (A), 52,90 chF (CH)

Erscheinungstermin: 15. Oktober 2018

Verlag: DVA / Random House



Der Autor



Kilian Stauss ist Designer mit betont interdisziplinärem Ansatz. Er gestaltet industrielle Produkte und arbeitet seit Mitte der 1990er Jahre ebenso erfolgreich an grafischen Erscheinungsbildern, Leit- und Orientierungssystemen, Webseiten, Büchern und Ausstellungen. Seit 2013 betreibt er das Büro stauss prozessform in München. Seit 2007 lehrt er als Professor für Interior Design an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Rosenheim, wo er bereits eine Vielzahl von Forschungsprojekten im Bereich Möbeldesign, verdichtetes Wohnen und Küche durchgeführt hat.







Die Marke



next125 ist die internationale Premiummarke aus dem Hause Schüller.

Charakteristisch für die Küchen von next125 ist die Liebe zum Detail. Ausgehend von den Werten des Bauhauses verbindet next125 auf höchstem Niveau Handwerk, Technik, Design und Architektur mit modernster industrieller Fertigung. So entstehen außergewöhnlich elegante Küchen für qualitäts- und designbewusste Kunden im mittleren und oberen Marktsegment mit exzellentem Preis-/Leistungsverhältnis. Die Produkte von next125 wurde bereits mit einer Vielzahl von Design-Preisen, wie z.B. dem German Design Award oder dem Red Dot Award, ausgezeichnet.

Schüller Möbelwerk KG

Die Schüller Möbelwerk KG mit Sitz im fränkischen Herrieden wurde 1966 von Otto Schüller gegründet und hat sich in den vergangenen 50 Jahren zu einem Spezialisten für individuell geplante Küchen "Made in Germany" entwickelt. Am Firmenstandort fertigen über 1.529 Mitarbeiter jährlich mehr als 120.000 Küchen, die in Deutschland sowie auf internationalen Märkten vertrieben werden. Mit einem Umsatz von 449 Millionen Euro zählt Schüller heute zu den Top Five der Branche. "Typisch Schüller" sind eine außergewöhnliche Fertigungstiefe, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Handel sowie unternehmerische Verantwortung. Seit 2003 leiten Markus Schüller, Max Heller und Manfred Niederauer in zweiter Generation das Familienunternehmen.



