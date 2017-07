Schroders schließt Akquisition von Adveq ab

Schroders gibt heute den Abschluss der Akquisition von Adveq bekannt, einem führenden Asset Manager mit Spezialisierung in Private-Equity-Anlagen weltweit.



Die Übernahme, die am 20. April 2017 von Schroders bekannt gegeben wurde, ist nun von den Aufsichtsbehörden genehmigt. Adveq wurde somit in Schroder Adveq umbenannt.



Die Akquisition von Adveq beschleunigt das Wachstum des Private-Asset-Segments von Schroders mit einem Beteiligungsvermögen von mehr als 7 Milliarden US-Dollar und ergänzt bestehende Kapazitäten und Expertisen in den Sektoren Immobilien und Infrastruktur.



Sven Lidén, CEO von Schroder Adveq, kommentiert:

"Wir sind hoch erfreut, dass unsere Partnerschaft mit Schroders bei unseren Kunden und anderen Stakeholdern eine derart breite Unterstützung fand. Schroder Adveq, wie die Gesellschaft von nun an heißen soll, wird sich auch weiterhin einer starken Anlageperformance und einem qualitativ erstklassigen Kundenservice verschreiben, wie ihn die Anleger von unserem Team in den letzten 20 Jahren seit Bestehen der Gesellschaft erwarten konnten."



Stephen Mills stößt als Executive Chairman zum Verwaltungsrat von Schroder Adveq. Bruno Raschle, Gründer von Schroder Adveq, bleibt in seiner neuen Funktion als nicht geschäftsführender Vice Chairman Mitglied des Verwaltungsrates.



Mit Hauptsitz in der Schweiz beschäftigt Schroder Adveq mehr als 100 Mitarbeitende weltweit. Zum Kundenstamm von Adveq zählen einige der größten und renommiertesten institutionellen Investoren und Pensionsfonds in der Schweiz und in Deutschland. Zudem hat Adveq in den vergangenen Jahren erfolgreich einen hochwertigen Kundenkreis in den USA und weiteren internationalen Märkten erschließen können.



Schroder Adveq



Schroder Adveq wurde 1997 gegründet und ist ein führender Asset Manager für globale Investments in Private Equity. Mit Abschluss der Akquisition wird das Unternehmen zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Schroders plc. Die Gesellschaft bietet spezialisierte Anlagelösungen, die ihren Kunden Zugang zu ausgewählten Privatmarktsegmenten über Primär- und Sekundäranlagen sowie in Form von Direkt- und Co-Investments ermöglichen.



Zum Kundenstamm von Schroder Adveq zählen institutionelle Investoren wie zum Beispiel Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen, Family Offices und andere Finanzinstitute mit Sitz in Europa, Nordamerika sowie der Region Asien-Pazifik. Viele Anleger von Schroder Adveq sind immer wiederkehrende langjährige Kunden, bei denen sich die Gesellschaft als vertrauenswürdiger Partner für Privatmarktanlagen etablieren konnte.



Schroder Adveq ist in Zürich, Frankfurt, London, Jersey, New York, Peking und Hongkong mit eigenen Büros vertreten.

Weitere Informationen über Schroder Adveq finden Sie unter www.schroderadveq.com

Schroder Investment Management GmbH

Als global tätiger Investment Manager helfen wir Institutionen, Intermediären und Einzelpersonen auf der ganzen Welt dabei, ihre Ziele zu erreichen und für die Zukunft gewappnet zu sein. In einer Welt, die ständigem Wandel unterworfen ist, verändern sich auch die Bedürfnisse unserer Kunden. Während unserer langjährigen Unternehmensgeschichte haben wir uns stets an Veränderungen angepasst und dabei immer im Auge behalten, was unseren Kunden am wichtigsten ist.



Dies gelingt uns mit Erfahrung und Kompetenz. Unsere Experten identifizieren auf Grundlage von Daten die Trends der Zukunft. Dies ermöglicht uns eine einzigartige Perspektive, sodass wir stets mit hoher Überzeugung investieren können. Wir verwalten ein Vermögen von 418,2 Mrd. Pfund Sterling (476,3 Mrd. Euro/543,3 Mrd. US-Dollar)* für unsere Kunden, die sich darauf verlassen, dass wir nachhaltige Erträge erwirtschaften. Wir tun auch weiterhin alles, um zukünftigen Wohlstand für sie und die Gesellschaft insgesamt zu schaffen. Heute arbeiten 4.100 Menschen auf sechs Kontinenten für uns, die sich genau darauf konzentrieren.



Wir sind ein globales Unternehmen mit lokaler Präsenz, und die Bedürfnisse unserer Kunden stehen für uns stets im Mittelpunkt. Wir sind in über 200 Jahren und über sieben Generationen hinweg gewachsen und haben unsere Expertise im Einklang mit den Bedürfnissen und Interessen unserer Kunden weiterentwickelt.



Weitere Informationen über Schroders finden Sie unter www.schroders.com.



Herausgegeben von Schroder Investment Management Ltd., einem von der britischen Financial Conduct Authority autorisierten und regulierten Unternehmen. Für regelmässige Informationen und Aktualisierungen per E-Mail registrieren Sie sich bitte auf www.schroders.com.

