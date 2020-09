Das Warten hat ein Ende: Der Winter naht und damit steigt die Vorfreude auf Skifahren, Snowboarden & Co. Die Region Serfaus-Fiss-Ladis in Österreich ist bekanntermaßen ein Eldorado für Wintersportler und Schneebegeisterte aller Art. Das Schlosshotel Fiss dient als idealer Ausgangpunkt für ausgedehnte Tage auf der Piste. Neben seinem Ruf als Skifahrer-Domizil der Extraklasse hat das unvergleichliche Hotel für die kalte Jahreszeit noch einiges mehr zu bieten. Die romantische Bergwelt und die Wellnesslandschaft im Schlosshotel Fiss versprechen winterliche Verwöhnmomente für große und kleine Genießer.



Mit dem Aufzug auf die Piste



Das Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis ist ein Inbegriff für Pistenvergnügen und sportliche Wintergenüsse: Atemberaubende Abfahrten und grandiose Ausblicke inklusive. Schneesicherheit bis weit in den Frühling und 214 bestens präparierte Pistenkilometer sorgen dafür, dass es für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis auch nach einigen Tagen immer noch neue Strecken zu entdecken gibt. Mittendrin: das Schlosshotel Fiss. Auf einer Höhe von 1.436 Metern befindet sich das Resort in einer einzigartigen Premiumlage direkt am Fuße der Abfahrten und verfügt sogar über einen Personenaufzug, der einen exklusiven und gemütlichen Zugang zur Piste ermöglicht. Ohne Anfahrt, ohne Anstehen, ohne Verzögerung mitten hinein ins Skivergnügen. Ein hauseigner Sportshop mit Skiverleih und -depot garantiert fachmännisch präparierte Ausrüstung zu jeder Zeit. Wer neben den konventionellen Pistensportarten gerne einmal etwas Neues ausprobiert, lässt sich von der vielfältigen Auswahl an Alternativen inspirieren. Ob exotische Trendsportarten wie Snowbiken oder etablierte Klassiker wie geführte Ski-Touren und ungezähmte Freeride-Abenteuer im Gelände, im Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis kommt jeder auf seine Kosten.



Runter von der Piste, rein ins Vergnügen



Auch abseits der Skipisten ist das Schlosshotel Fiss und die umliegende Region im Winter mehr als nur einen Besuch wert. Langläufer finden in der Umgebung 116 Kilometer frisch gespurte Loipen vor, die variantenreicher kaum sein könnten. Die Strecken führen die Aktivurlauber auf bis zu 2.000 Meter Höhe und versprechen beste Bedingungen bis April. Für Anfänger lohnt ein Kurs bei den Profis der Skischule Fiss-Ladis, die jedem Gast bei den ersten Metern auf den zwei schmalen Brettern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Für mutige Aktivurlauber empfiehlt sich eine Herausforderung der besonderen Sorte: Eine Fahrt mit der Skyswing kombiniert eine unvergleichliche Panoramaaussicht mit einem Feuerwerk der Gefühle. Schwindelfreiheit vorausgesetzt! Gleiches gilt für den Serfauser Sauser. Nur mit Klettergurt und Karabiner gesichert geht es hier an einem Seil mit über 65 km/h 2.000 Meter den Berg hinunter. Dabei erreichen Wagemutige eine Höhe von über 85 Metern – eine ideale Möglichkeit, den Berg und seine eigenen Grenzen in Windeseile zu überwinden.



Entspannende Momente im Winterwunderland



Nach so viel Action ist es Zeit für etwas Entspannung. Wie wäre es zum Beispiel mit einer ausgedehnten Winterwanderung? Kuschlig eingepackt geht es vom Schlosshotel Fiss aus auf facettenreiche Wege für Groß und Klein. Die Routen bieten durchweg großartige Ausblicke auf die verschneite Bergwelt und viele davon sind sogar mit dem Kinderwagen problemlos zu bewältigen. Bei Bedarf können Gäste geländegängige Kinderwägen kostenfrei im Hotel ausleihen. Bis Weihnachten finden darüber hinaus jeweils dienstags und freitags kostenlose Kutschfahrten statt. Bis zu sechs angemeldete Gäste erleben bei guter Schneelage die magische Winterlandschaft auf der Route vom Schlosshotel durch das Dorf Fiss bis zum Wolfsee und wieder zurück. Nie war Sightseeing kuschliger!



Wellness für Herz und Seele



Für ganzheitliche Erholung nach einem anstrengenden Tag im Schnee geht es am besten direkt in den großzügigen Wellnessbereich des Schlosshotel Fiss. Auf 5.000 Quadratmetern verfügt er über eine eigene Wasserwelt mit Panorama-Pool, der sich von Innen hinaus in den verschneiten Garten zieht und einem Outdoor-Sole-Whirlpool mit Blick auf die Skipiste. Der Family Spa bietet ganzheitliche Entspannung für Groß und Klein. Im Schloss Spa finden Ruhesuchende diverse Saunen inklusive einer finnischen Panoramasauna, verschiedene Dampf- und Solebäder, eine Infrarotkabine, ein Tauchbecken, ein Hamam und vieles mehr. Ergänzend dazu bietet das Fünf-Sterne-Hotel eine breitgefächerte Palette an Beauty-Anwendungen, Körperbehandlungen und Massagen, die noch lange nach dem Aufenthalt im Schlosshotel Fiss für harmonische Momente der Freiheit und Leichtigkeit sorgen.



Weitere Informationen und buchbare Angebote für den Winter unter: www.schlosshotel-fiss.com/urlaub/winter-packages



Über die Regelungen für die Wintersaison 20/21 informiert die Destination Serfaus Fiss Ladis tagesaktuell unter: www.serfaus-fiss-ladis.at/de/Winterurlaub/Aktuelle-Informationen-Winter

