Pressemitteilung BoxID: 808488 (Schlosshotel Fiss GmbH)

Genussherbst im Schlosshotel Fiss

Vielfältige Highlights für Feinschmecker und Erholungssuchende

Die Blätter färben sich langsam bunt, die milden Temperaturen eignen sich hervorragend um die Tiroler Berglandschaft zu erkunden und gleichzeitig ist der Herbst auch Erntezeit – und damit die schönste Urlaubszeit für Genießer. Das Schlosshotel Fiss (SHF) setzt auch in diesem Jahr wieder seine ganz eigenen Akzente: Beim Genussherbst 2020 erwartet den Gast vom 11. August bis zum 30. September eine feine Kombination von kulinarischen Höhepunkten, Naturbegegnungen sowie Entspannung für Körper und Seele. Besondere Events und Aktionen umrahmen das unvergleichliche Schlosshotel-Erlebnis.



Verwöhnprogramm für den Gaumen



Chef de Cuisine Mathias Seidel und sein Team verwöhnen die Gäste wie gewohnt mit einer modernen alpinen Küche in Slow-Food-Qualität – vom liebevoll angerichteten Frühstücksbuffet über die außerordentlich reichhaltige Nachmittagsjause bis hin zum abendlichen Gourmet-Menü. Für zusätzliche Gaumenfreuden sorgen während des Genussherbstes exklusive Wein-, Käse- und Spirituosenverkostungen: So laden beispielsweise die österreichischen Top-Winzer Hannes Sabathi, Domäne Wachau und Weingut Markowitsch zum gemeinsamen Tasting ein, während SHF Barchef Sam Lutz Interessierte in die Welt von Gin & Tonic und Whiskey entführt oder ihnen die Kunst des Cocktailmixens näher bringt.



Zeit und Bewusstsein fürs eigene Ich



Abgesehen von den Geschmacksknospen wollen auch Körper und Geist genährt werden. Bei Yogastunden, entspannenden Meditationen und erdenden Naturerlebnissen geht es darum abzuschalten, anzukommen und mit allen Sinnen zu genießen. Dank der hervorragenden Lage im Grünen ist das Schlosshotel Fiss geradezu prädestiniert für die aktive Erholung im Freien. So organisiert das SHF Team naturnahe Erlebnisse wie das Waldbaden. Der dadurch aktivierte Vagusnerv gibt dem Organismus einen wertvollen Erholungsimpuls und trägt zur Regeneration bei. Auch beim Tautreten unter freiem Himmel wirkt die Kraft der Tiroler Berge auf besondere Weise, fördert die Achtsamkeit und ebnet den Weg zu innerer Ruhe.



Eine besonders nachhaltige Form der Entspannung versprechen die beiden Impulsworkshops von Monika Schmiderer. Die Digital-Detox-Expertin und Buchautorin („Switch Off“) gibt alltagstaugliche Tipps um der ständigen Erreichbarkeit zu entkommen und dadurch beruflich wie privat wieder mehr Freiraum zu finden. Wer dabei auf den Geschmack gekommen ist, kann im Hotel auch außerhalb des Genussherbstes eine individuelle Session oder einen begleiteten, mehrtägigen Urlaub von Smartphone und Co. buchen.



Mehr Informationen und alle Termine: www.schlosshotel-fiss.com/hotel/genussherbst-2020.html

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (