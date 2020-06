Pressemitteilung BoxID: 804119 (Schlossfestspiele Ettlingen)

Schlossfestspiele Ettlingen - Royal Surprise 2020

Sommerlich-königliches Überraschungsprogramm in Schloss und Stadt - der Vorverkauf ist eröffnet

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Rahmen des Schlosserlebnistages bieten die Schlossfestspiele unter dem Titel „Royal Surprise“ noch bis zum 7.8.2020 musikalische

Theaterüberraschungen an altbekannten und neuen Orten in der Stadt. Obwohl der große Spielplan auf das Jahr 2021 verschoben wird, präsentieren die Schlossfestspiele in diesem Jahr ein kleines Alternativprogramm an ausgewählten Abenden. Von Juni bis August können unsere Gäste vielfältige Programme wie die musikalische Theatergala-Reise Voyage Surprise im Schlosshof oder das multimediales Rockkonzert Don’t stop me now mit Songs von Queen im Open-Air Kino am Dickhäuterplatz erleben.



Im Hotel-Restaurant Erbprinz präsentieren sich in diesem Jahr wieder Musicalgrößen und junge Operntalente mit den größten Hits aus beiden Genres. Ob Musicaldinner Surprise oder Operndinner Surprise – unsere Gäste erwartet in beiden Veranstaltungsreihen wie gewohnt ein exquisites kulinarisches Menü aus der Erbprinzküche im Festsaal Augusta.



Vom 16.-18.7.2020 haben unsere Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit mit Voyage Surprise auf eine spannende theatrale Reise durch die Welt von Operette, Musical und Oper zu gehen. Vor der wunderschönen Kulisse des Ettlinger Barockschlosses laden die Schlossfestspiele dazu ein, sich Snacks und Getränke selbst mitzubringen und zum Beispiel bei einem guten Glas Wein den Sommerabend in der besonderen Atmosphäre des Schlosshofs zu genießen. Neben Sängerinnen und Sängern aus unserem Operettenensemble stehen Schauspieler Andrés Mendez und Musicalstar Merle Hoch (u. a. bekannt aus dem Disney Musical Tarzan in Hamburg und Stuttgart) auf der Schlosshofbühne. Beide wären in diesem Sommer in Hauptrollen in Rodgers & Hammersteins Musical „The King and I“ und im Schauspiel „Sein oder Nichtsein“ zu sehen gewesen – wunderbar, dass Sie nun trotzdem auch in diesem Sommer zu erleben sind.

Als einmaliges royales Gastspiel werden die Schlossfestspiele - mit diesem Programm - in der Kulturgarage der Stadtwerke Ettlingen zu Gast sein. Diese Veranstaltung trägt den Titel Garagengala und kann über www.kulturindergarage.reservix.degebucht werden.



Ein weiteres Highlight des Royal Surprise Programms ist die multimediale Rockshow Don’t stop me now, welche mit Musikerinnen und Musikern der prominenten Popakademie Baden-Württemberg im Open-Air Kino auf dem Dickhäuterplatz stattfinden wird. Unter der musikalischen Leitung von Mark Hernadi präsentieren die Schlossfestspiele als Vorgeschmack auf „Killerqueen“ die größten Hits der legendären Band Queen – begleitet von faszinierenden Videoprojektionen des Leipziger Künstlerkollektivs „Flashclash“ auf der großen Kinoleinwand. Mit Hannes Braun konnten die Schlossfestspiele dazu einen Star der Rock- und Hardrockszene als Leadsänger gewinnen. Mit seiner Band „Kissin‘ Dynamite“ steht er regelmäßig bei den größten Festivals - im kommenden Jahr unter anderem auch beim legendären Wacken Open Air – auf der Bühne.



Aschenputtel ist eine zauberhafte musikalische Lesung für Jung und Alt. Schauspieler Frerk Brockmeyer, die Sängerinnen und Sänger Elisabeth Wrede und Ilja Aksiónov und Stefan Birnhuber am Klavier entführen das Publikum im Asamsaal des Ettlinger Schlosses in eine magische Märchenwelt. Die bekannte Geschichte von Aschenputtel und ihren bösen Stiefschwestern wird humorvoll und mit viel Spiellust neu erzählt. Lieder aus der Oper „La Cenerentola“ von Gioacchino Rossini ergänzen dabei das Programm. Für Kinder ab 4 Jahren geeignet.



Tickets für alle Veranstaltungen sind ab sofort unter www.schlossfestspiele-ettlingen.deoder über die Stadtinformation Ettlingen, Schlossplatz 3, 76275 Ettlingen | 07243 101 333, buchbar.



Alle Veranstaltungen werden unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsvorschriften durchgeführt.

