Wiederholt wurde Jörg Lusch, Inhaber der Schmieheimer Schlossbrauerei Stöckle, kürzlich von verunsicherten Kunden angefragt, ob seine Biere Kunststoffteilchen enthielten. „Natürlich nicht, wir brauen streng nach dem deutschen Reinheitsgebot und verwenden deshalb auch nur reine Rohstoffe, nämlich Wasser, Hopfen, Hefe und Malz. Daraus brauen wir naturtrübe, traditionelle und wohlschmeckende reine Biere“, versichert Lusch. „In der Branche ist es natürlich bekannt, dass viele Groß-Industrie-Brauereien dem Bier Stabilisierungsmittel in Form von Plastikgranulat zufügen, was dafür sorgen soll, dass das Bier lange klar bleibt und damit lange verkauft werden kann. Wir lehnen das ab“, betont Lusch, dessen Betrieb, die älteste Familienbrauerei der Ortenau, jährlich rund 8.000 Hektoliter regionale Biere braut. „Unsere Biere wurden schon immer in reinster Handwerkskunst gebraut – und das bleibt auch so!“, garantiert der Brauereichef.



Nach dem geltenden „Vorläufigen Biergesetz“ von 1993 dürfen technische Zusatzstoffe, Farbstoffe und Filterhilfsmittel wie Polyvinylpolypyrrolidon (PVPP), kleinste Plastikgranulate, zur Filtration genutzt werden. Nach derzeitigem Wissenstand sei PVPP nicht gesundheitsschädlich. Auf dem Etikett müsse der Stoff, da er bis auf technisch unvermeidbare Rückstände wieder aus dem Bier entfernt wird, nicht deklariert werden. „Die Verbraucher wissen also nicht, ob ihr Bier PVPP enthält oder nicht“, so Lusch, der versichert, dass seine Biere weiterhin geschmacklich unverfälscht und aromatisch bleiben – und plastikfrei!



